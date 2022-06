Vlada uskoro ograničava marže u trgovinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma pripremilo je Nacrt odluke kojom je predviđeno ograničavanje marži u trgovinama na veliko i malo, za ulje, brašno, so i šećer, o čemu će se uskoro izjasniti i Vlada.

Cijene vrtoglavo rastu jer je Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje osnovnih proizvoda, koji je Skupština usvojila prije mjesec, još neprimjenjiv, zato što nema podzakonskog akta.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su za Radio Crne Gore kazali da je podzakonski akt spreman i da će uskoro biti usvojen.

“Ovim zakonom je predviđeno da će Vlada, podzakonskim aktom, utvrditi mjere ograničavanja cijena i listu proizvoda na koje se zakon odnosi. Vlada ima obavezu da se utvrđene mjere preispituje periodično, a najmanje jednom u tri mjeseca”, rekli su iz Ministarstva, prenosi portal RTCG.

Ministarstvo, kako su naveli, kontinuirano prati cijena osnovnih životnih namirnica na mjesečnom nivou, na bazi podataka koje dobija od Uprave za inspekcijske poslove odnosno Tržišne inspekcije, a koji se prikupljaju sa terena, te na taj način raspolaže informacijama o cijenama i maržama određenih prehrambenih artikala.

“S tim u vezi, Ministarsvo je pripremilo Nacrt odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od značaja za život i zdravlje ljudi, kojom je predviđeno ograničavanje marži u trgovini na veliko i malo za sledeću grupu proizvoda – brašno, ulje, so i šećer”, dodali su iz tog Vladinog resora.

Nacrt je poslat predstavnicima Unije poslodavaca i Privredne komore na uvid i biće uskoro poslat Vladi na usvajanje.

Predstavica Akcije za socijalnu pravdu (ASP), Ines Mrdović, saopštila je da trgovci svakodnevno nivelišu maloprodajne cijene, a potrošačima se umanjuje kupovna moć.

“Očigledno je u pitanju neprimjenjivost Zakona”, tvrdi Mrdović.

Prema njenim riječima, pokazalo se da je trgovački lobi moćan, te da Vlada nema empatiju prema najugroženijima.

“Mislim i sjutra, ukoliko se donese taj podzakonski akt, da ni on neće mnogo popraviti sliku. U ovom smislu manjinska Vlada pala je na ispitu, pokazala je izostanak empatije prema građanima, koji su prepušteni sami sebi”, poručila je Mrdović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, rekao je da je ta partija amandmanskim djelovanjem značajno poboljšala tekst zakona, jer su sada jasno definisane mjere ograničenja cijena.

“Već nekoliko puta smo upućivali apel Vladi da konačno donese podzakonski akt kojim bi se ograničile cijene, jer smo svjedoci da su cijene mnogih proizvoda drastično porasle”, istakao je Mugoša.

Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje proizvodaod posebnog značaja za život i zdravlje ljudi predložila je prethodna, a manjinska Vlada podržala uključujući i parlament.

Iako su umanjene akcize na gorivo i smanjen porez na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne proizvode, rast cijena namirnica nije zaustavljen, niti je inflacija obuzdana.

