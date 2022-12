Vlada se priprema da kupi 13 odsto akcija Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi uskoro trebalo da otkupi dio akcija Luke Bar u namjeri da stekne dvotrećinsko vlasništvo, kako bi bila u situaciji da donosi strateške odluke, saznaju Vijesti.

Država sada posjeduje 54 odsto akcija, pa joj nedostaje oko 13 odsto do očekivane dvije trećine.

Novac za tu kupovinu je predviđen rebalansom ovogodišnjeg budžeta, pod stavkom uvećanje državne imovine.

“Cilj je da država stekne dvotrećinsko vlasništvo kako bi bila u situaciji da donosi strateške odluke, između ostalog vezane i za potencijalno objedinjavanje Luke Bar, odnosno vraćanje Port of Adria u sistem Luke Bar”, kazao je izvor Vijesti koji je upućen u ovaj posao.

Da bi se ove kompanije spojile u jednu potrebno je da njihove skupštine akcionara donesu takve odluke dvotrećinskom većinom svih akcionara sa pravom glasa.

Preostali dio akcija imaju domaći i strani investitori koji su ih kupovali na berzi, kao i sadašnji i bivši radnici Luke.

Nakon države, najveći akcionar ima 9,7 odsto akcija a njegove ime je sakriveno iza kastodi računa CKB banke, dva odsto akcija ima Otvoreni investicioni fond Trend, zatim slijedi niz akcionara koji imaju manje od jedan odsto akcija.

Grupa malih akcionara Luke Bar, koje okuplja Crnogorska asocijacija malih akcionara (CAMA), ponudila je početkom oktobra na Montenegroberzi na prodaju oko 15 odsto akcija te kompanije.

Riječ je o skoro osam miliona akcija po cijeni od jednog EUR.

Posljednja transakcija ovim akcijama na berzi bila je po cijeni od 89 centi, a sada u ponudi ima i mali broj akcija koje se mogu kupiti po ponuđenim cijenama od 80 do 88 centi.

Nominalna cijena akcija Luke Bar je procijenjana na 1,21 EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je nedavno na sjednici Vlade, gdje je jedna od tema bila i situacija sa bolnicom Meljine, saopštio da za razliku od ranijih vlada, koje su uglavnom prodavale i umanjivale državnu imovinu, ova se potpuno drugačije odnosi i ne umanjuje je već je uvećava.

On je u više javnih nastupa u tom kontekstu pomenuo i Luku Bar, najavljujući kupovinu ovih akcija.

Iz Vlade je više puta saopšteno da planiraju da kupe Port of Adria, bivše kontejnerske terminale jedinstvene Luke, koje je nakon podjele kupio 2013. godine turski Global ports.

Port of Adria već nekoliko godina posluje sa gubitkom, a akumulirani gubitak na kraju prošle godine je bio 35 miliona EUR.

Global ports je početkom juna saopštio da pregovara sa Mediterranean Shipping Company (MSC) o prodaji svih svojih luka računajući i Port of Adria, Nakon toga je Vlada saopštila da je zainteresovana da barsku firmu vrati u državno vlasništvo.

Luka Bar je ove godine ostvarila najbolji rezultat poslovanja i pretovara u posljednjih 30 godina, ostvarujući neto profit od 5,2 miliona EUR.

Izvršni direktor Luke Bar, Ilija Pješčić, je Vijestima prije četiri dana kazao da prema ugovorenim i najavljenim poslovima dobro poslovanje očekuje i naredne godine.

On je naveo i da je podjela luke i izdvajanje i prodaja kontejnerskih terminala bila velika poslovna greška i nepravda, kao i da Luku treba ponovo objediniti, jer bi ostvarivala još bolje poslovne rezultate.

