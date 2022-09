Vlada produžila odluku o ograničavanju cijena osnovnih životnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na današnjoj sjednici produžila odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici je konstatovano da i dalje traju okolnosti zbog kojih je odluka donijeta i da te mjere +i dalje treba primjenjivati.

“Na osnovu podataka prezentovanih u Informaciji ocijenjeno je da je ograničenje maksimalnih marži imalo povoljno dejstvo na cijenu osnovnih životnih namirnica i da je u značajnom mjeri zaštitilo životni srandard građana, a pogotovo onih najugroženijih u čijoj strukturi potrošnje ovi proizvodi zauzimaju najveće učešće”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i izvještaj o implementaciji programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za prvih šest mjeseci ove godine.

“Ocijenjeno je da je realizacija aktivnosti u okviru prioritetnih reformskih mjera za prvih šest mjeseci 2022. godine na zadovoljavajućem nivou”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je usvojen polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna.

U izvještaju se navodi da ugovorena vrijednost javnih nabavki u ovom periodu iznosi skoro 188 miliona EUR.

“Zaključno sa 1. avgustom raspolaže se podacima da je na sistemu e-javnih nabavki registrovano 3,56 hiljada ponuđača od kojih je trenutno aktivirano 2,7 hiljada, kao i 669 javnih naručilaca”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u posmatranom periodu podnešeno 8.312 ponuda sa intenzitetom konkurencije od 2,76 ponude po ugovoru o javnoj nabavci.

Sistem obuhvata i žalbeni proces koji se realizuje elektronski, što je, kako su rekli iz Vlade, u značajnom unaprjedilo i proces zaštite prava.

“Elektronski sistem javnih nabavki, koji je omogućio efikasniju, precizniju i bržu obradu podataka kao i nove parametre u izvještavanju, u upotrebi je od 1. januara 2021. godine i predstavlja najveći iskorak u unapređenju politike javnih nabavki u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i informaciju o obezbjeđenju nedostajućih finansijskih sredstava za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-1 Tivat – Budva, dionica Aerodrom Tivat – Jaz.

U informaciji se navodi da je Komisija za sprovođenje postupka nabavke, utvrdila da je ponuda ponuđača Zajednički poduhvat „Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation Co., Ltd. i Shandong Luqiao Group Co. Ltd.” iz Kine, u iznosu od 53,91 miliona EUR bez PDV-a, ispravna, ali i da za okvirno 14 miliona prevazilazi procijenjenu vrijednost nabavke.

“Za finansiranje dijela radova na ovom projektu Uprava za saobraćaj ima obezbijeđenu kreditnu liniju u vrijednosti od 14 miliona EUR od EBRD-a, a Regionalni vodovod iznos od 8,46 miliona EUR, dok nedostajuća sredstva iznose 32 miliona EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost”, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako se dodaje, dala saglasnost, da se u cilju okončanja tenderskog postupka, nastavi sa punom realizacijom Programa rekonstrukcije magistralnih puteva i da nedostajući iznos finansijskih sredstava bude obezbijeđen iz kapitalnog budžeta ili drugog oblika finansiranja.

“Direktor Uprave za saobraćaj je ovlašćen da pristupi potpisivanju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem za izvođenje radova na rekonstrukciji ovog magistralnog puta”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o realizaciji projekta izgradnje hotela “Magnum” u Kolašinu, po kondo modelu poslovanja sa liste razvojnih projekata u oblasti turizma.

Iz Vlade su rekli da je utvrđen i predlog urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju hidrotehničkih objekata za spajanje akumulacija Krupac i Slano.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je odredila Ivana Pupovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 18. redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS