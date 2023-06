Vlada pomaže Institut sa 600 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će Institutu “Simo Milošević” dati pomoć od 600 hiljada EUR, u vidu finansijske injekcije, kako bi se premostila trenutna teška situacija u tom preduzeću.

Vlada je danas na sjednici razmtarala predlog za uplatu avansa Fonda za zdravstveno osiguranje prema Institutu, posebno u uslugama rehabilitacije u ovoj godini, u iznosu od 600 hiljada EUR.

Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić, kazao je da se po ko zna koji put pokazuje briga Vlade, kroz vrlo često pomaganje kroz avansne uplate.

“Mislim da u ovom momentu Upravni odbor i menadžment Instituta treba da daju svoj doprinos ovoj situaciji, jer mi kao država nećemo dozvoliti da se crnogorski brend ugasi, ali moraju i subjekti u samom preduzeću da daju svoj maksimalan doprinos i da se odgovorno i ozbiljno ponašaju prema ovome”, kazao je Šćekić.

Premijer Dritan Abazović podsjetio je na teško stanje u Institutu, napominjući da će se pronaći trajno i validno rjšenje u korist nacionalnog interesa Crne Gore i svih zaposlenih i građana Herceg Novog.

“Ovo je samo jedna pomoć države u iznosu od 600 hilada EUR koja treba da im omogući da premoste trenutnu akutnu tešku situaciju. Nakon ovoga, treba donijeti odluke koje su neminovne i učiniti Institut samoodrživim, kako ne bi imao potrebu za daljim intervencijama”, poručio je Abazović.

On je naveo da je pomoć Vlade jedna finansijska injekcija koja trajno ne rješava problem, ali će im dobro doći da trenutnu situaciju saniraju.

