Vlada planira otkup akcija manjinskih akcionara Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada planira da otkupi dio akcija manjinskih akcionara Luke Bar, kako bi stekla dvotrećinsko vlasništvo i bila u situaciji da donosi strateške odluke, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović, dok su iz Ministarstva kapitalnih investicija na to iskazali rezervu.

Damjanović je podsjetio da je Vlada većinski vlasnik Luke Bar, ali da nema takozvano dvotrećinsko vlasništvo, već 54 odsto.

“Dvotrećinsko vlasništvo bi omogućilo punu kontrolu upravljanja i donošenja strateških odluka, a koje se, kasnije, tiču i potrebe eventualnog restrukturiranja, odnosno spajanja sa nekim drugim kompanijama”, kazao je Damjanović na sjednici Vlade.

On je objasnio da se radi o potrebi da se obezbijedi dvotrećinsko vlasništva, koje bi državi omogućilo donošenje strateških odluka u skladu sa vitalnim državnim inetresima.

Damjanović je podsjetio da je Vlada, uvidom u Montenegroberzu, utvrdila da su na 10. novembar ponuđene akcije Luke Bar, a i danas je ponovo napravila taj uvid.

“Imajući u vidu da su sredstva u rebalansu obezbijeđena na poziciji kupovine hartija od vrijednosti, smatramo da je ekonosmki opravdano i od vitalnog nacionalnog interesa da se pristupi kupovini ponuđenih akcija, odnosno uvećanju državnog vlasništva, na nivo koji će biti iznad dvotrećinskog, kako bi se omogućilo puno gazdovanje i puna valorizacija državne imovine u Luci Bar”, poručio je Damjanović.

Državni sekretar u Ministarstva kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, kazao je da taj Vladin resor generalno pozdravlja svaku aktivnost u dijelu uvećanja državnog vlasništa u javnim preduzećima, ali da u slučaju Luke Bar izražavaju rezervu.

“Obrazloženje da je uvećanje akcijskog kaptala preduslov da se pokrene postupak restrukturiranja spajanjem, kroz koji bi se objedinila Luka Bar i Port of Adria, nije održivo”, dodao je Šahmanović.

On je rekao da je zakonskim propisima eksplicitno propisano da za donošenje odluke o restrukturiranju nije potrebno da država bude vlasnik dvije trećine akcija, nego da se odluka donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih zastupljenih akcionara.

Šahmanović smatra da u konkretnom slučaju namjera nije jasno vidljiva i nije pruženo razumno objašnjenje za donošenje ovakve odluke.

“Ukoliko su opredijeljena odgovarajuća finansijska sredstva, smatramo da ih je racionalnije i potrebnije usmjeriti na kupovinu većinskog paketa Port of Adria, te potom pokrenuti postupak restrukturiranja, koji bi za cilj imao ponovno spajanje privrednih društava”, rekao je Šahmanović.

Premijer Dritan Abazović je ocijenio da je kupovina akcija Luke Bar u ovom trenutku najbolji mogući posao za državu.

“Ako dođemo do 66 odsto, dakle do dvije trećine jedine luke koju Crna Gora ima, te akcije u narednom peirodu samo mogu da vrijede mnogo više”, poručio je Abazović.

On je najavio da je “ovo samo prva akcija, a da je druga kupovina Port of Adria”.

Abazović smatra i da je sve što je ulaganje u imovinu, samo profit.

“Cilj je da vratimo Luku Bar u 100 procentno vlasništvo”, zaključio je Abazović.

