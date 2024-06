Vlada očekuje još 180 miliona EUR kredita

Podgorica, MINA-BUSINESS) – Pored realizacije prve tranše zajma za razvojne politike (DPL) od Svjetske banke (SB) od 80 miliona EUR, Vlada je u pregovorima za dobijanje još 100 miliona kredita od Francuske razvojne agencije (AFD) i OPEC Fonda za međunarodni razvoj.

To je, kako piše Pobjeda, objavljeno u informaciji o polaznim osnovama za pregovore sa Francuzima, koju je nedavno usvojila Vlada.

Sa tih 180 miliona EUR bi se obezbijedila dodatna sredstva za finansiranje budžeta, odnosno stvaranje fiskalne rezerve.

U Ministarstvu finansija smatraju da u pregovorima sa te tri međunarodne institucije mogu postići povoljnije uslove od tržišnih, posebno u pogledu dužine roka otplate i kamatnih stopa.

Prema preliminarnim razgovorima sa Francuskom razvojnom agencijom, period otplate kredita mogao bi biti deset godina, uz grejs period od jedne do tri godine i uz varijabilnu kamatnu stopu koja bi bila vezana za euribor, sa marginom od 0,8 odsto.

Dugoročni zajmovi za razvojne politike (DPL) su finansijski instrumenti koje međunarodne finansijske institucije, poput SB, pružaju zemljama u cilju podrške sprovođenju političkih i institucionalnih reformi. Cilj tih zajmova je da pomognu zemljama u sprovođenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva.

„Pored sredstava namijenjenih za razvojnu politiku koje obezbjeđuje SB, aranžman će uključivati i sredstva Francuske razvojne agencije i OPEC Fonda za međunarodni razvoj. Te institucije su izrazile interesovanje da, pored sredstava SB, obezbijede dodatne kredite od po 50 miliona EUR pojedinačno. U skladu s tim, Ministarstvo finansija je 30. januara uputilo Francuskoj razvojnoj agenciji i OPEC Fondu zvanične zahtjeve za finansiranje u okviru DPL aranžmana, nakon čega su započeti intenzivni razgovori o kreditnim aranžmanima koji bi podržali DPL aranžman“, kaže se u Vladinom dokumentu.

DPL kreditni aranžman sa SB odnosi se na kredit do 160 miliona EUR i to kroz dvije tranše od po 80 miliona za ovu i narednu godinu. Za taj kreditni aranžman, potrebno je ispuniti set preduslova, koji obuhvataju dva stuba jačanja fiskalne održivosti i omogućavanje održivog i zelenog ekonomskog rasta.

Potrebno je povećati prihode kroz uvođenje akciza na proizvode od šećera, kakaoa, sladoleda i negaziranih pića sa dodatkom šećera, koncesione naknade za onlajn igre na sreću uvođenjem varijabilne komponente i minimalne akcize na duvan.

Potom se traži osnivanje nezavisnog fiskalnog savjeta, povećanje transparentnosti državnih preduzeća kroz objavljivanje registra, uključujući detaljne informacije o njihovom finansijskom učinku.

Neophodno je jačanje upravljanja otpadom i podsticanje kružne ekonomije i zelenog rasta, kroz uvođenje proširene šeme odgovornosti proizvođača i zabranu za odabrane plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, jačanje održivog upravljanja šumama i poboljšanje prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, kroz usvajanje novog pristupa upravljanju šumama i razvoju drvne industrije, kao i stvaranje tržišnog mehanizma za nabavku obnovljivih izvora energije i olakšavanje ulaganja u obnovljive izvore energije, kroz omogućavanje sprovođenja aukcija za kapacitete obnovljive energije.

„Zahtijevani preduslovi su skoro ispunjeni. Zakon o upravljanju otpadom je stupio na snagu 20. aprila, Vlada je usvojila Predlog zakona o šumama 30. aprila i proslijedila ga Skupštini, a uskoro se očekuje usvajanje Predloga zakona o obnovljivim izvorima energije i prosljeđivanje parlamentu“, navodi se u informaciji.

Ministarstvo finansija je početkom marta realizovalo emisiju obveznica na međunarodnom tržištu kapitala od 750 miliona USD, odnosno 687,76 miliona i realizovalo hedžing transakcije. Prema Zakonu o budžetu Vlada ima pravo da pozajmi još 463 miliona EUR.

