Vlada nudi otkup akcija Vile Oliva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je poslala ponudu najvećem malom akcionaru Instituta “Simo Milošević”, kompaniji Vile Oliva, u kojoj nude da otkupe njenih 27,4 odsto akcija u Institutu za 5,25 miliona EUR, ali uz uslov da država odmah preuzme akcije.

Vijesti pišu da se informciji koju je Vlada usvojila navodi da bi isplatila akcije kada i ako Agencija za zaštitu konkurencije odobri plan restrukturiranja koji još nije ni napisan.

Vlada je usvojila informaciju u srijedu i oko 19 sati poslala Vili Oliva uz zahtjev da odgovor na ponudu pošalju do četvrtka u 15 sati.

Iz ove kompanije u vlasništvu porodice biznismena Žarka Rakčevića, prema informacijama Vijesti, odbili su ovu ponudu i ponovo kandidovali svoje predloge za rješenje krize, gdje je i predlog da ova firma Institutu obezbijedi pozajmicu kojom bi bio odblokiran račun.

Iz Vila Oliva u četvrtak su za danas prvo bili najavili svoju konferenciju za novinare, a zatim je dogovorena zajednička konferencija Rakčevića i premijera Milojka Spajića, što znači da i dalje postoji mogućnost za dogovor i da će danas biti saopšteno zajedničko međurješenje.

Direktna Vladina podrška Institutu komplikovana je zbog evropskih propisa o kontroli državne pomoći, o čemu odlučuje Agencija za zaštitu konkurencije.

Na jučerašnji dan računi kompanije iz Igala bili su 197 dana u neprekidnoj blokadi zbog duga koji sada iznosi 7,3 miliona EUR, to znači da bilo koji povjerilac može zatražiti uvođenje stečaja.

U Informaciji koju je Vlada objavila nema konkretnih mjera za spasavanje Instituta nakon otkupa akcija.

“Ovaj otkup, izvršio bi se na način što bi država kontrolu nad akcijama stekla sada, a u cilju uspješnog usvajanja plana spasavanja i plana restrukturiranja, dok bi se plaćanje cjene akcija utvrđene u skladu sa zakonom, izvršilo onog momenta kada Agencija za zaštitu konkurencije odobri plan restrukturiranja. Ovim bi se udio države podigao na 2/3 učešća u društvu koje prate korpus prava shodno zakonu i Statutu. Navedena će se operacionalizovati kroz zaključivanje dva Sporazuma”, navedeno je u informaciji Vlade.

U ovom dokumentu, koji se prema nazivu zove “Informacija o ponudi manjinskim akcionarima za zajedničko djelovanje radi usvajanja plana spasavanja Instituta”, traži se i da se mali akcionari unaprijed obavežu da će glasati za plan restrukturiranja, iako još nije objavljen.

U informaciji se navodi se da je u martu završena procjena vrijednosti Instituta, ali i da će ona samo informativno biti dostavljena članovima odbora direktora.

Vlada ovim unaprijed traži glas i akcije, a nema završen plan spasavanja Instituta i mjesecima kriju dokument o procjeni vrijednosti Instituta od malih akcionara.

U informaciji je navedeno da su imali sastanak sa predstavnicima Vile Oliva.

“Na sastanku je iznijeta ponuda za otkup akcija manjinskih akcionara u cilju povećanja učešća državnog kapitala u Institutu kako bi država mogla u potpunosti da preuzme odgovornost nad poslovanjem. Sporazumom akcionara o glasanju će se unaprijed odrediti kako će manjinski akcionar, koji budu taj sporazum prihvatili, glasati po osnovu svojih akcija, na koji način će se odrediti u odnosu na pitanja izglasavanja plana spasavanja i plana restrukturiranja Instituta igalo, a kako bi se nedvosmisleno obezbijedila podrška manjinskih akcionara u procesu spasavanja Instituta”, piše u informaciji.

Najavljuje se da će Vlada i Vile Oliva, ako ponuda bude prihvaćena, potpisati sporazum kojim će regulisati prava i obaveze iz otkupa akcija.

“Utvrdiće se obaveza kupovine udjela HTP Vile Oliva, u iznosu od 5,25 miliona EUR (vrijednost u iznosu od 6,1 miliona EUR, a sa kojom je izašao ovaj manjinski akcionar na berzu, korigova je za državu Crnu Goru na navedenu vrijednost od 5,25 miliona EUR), dok će se navedena kupoprodajna vríjednost akcija isplatiti u roku od tri dana od dana prihvatanja plana restruktuiranja, a najkasnije po isteku šest mjeseci od dana zaključivanja sporazuma, uz uslov da je manjinski akcionar u svemu ispoštovao sporazum o zajedničkom glasanju. Takođe, ovaj sporazum sadržaće ugovornu kaznu, ukoliko država Crna Gora ne ispuni svoju ugovornu obavezu, kojom će se obezbijediti manjinski akcionar”, navedeno je u Informaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS