Vlada da umanji iznos akciza na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate (SD) pozvale su Vladu da nastavi sa primjenom usvojenog amandmana te partije kojim se omogućava privremeno umanjenje akciza na gorivo do 50 odsto, kako bi cijena goriva bila smanjena.

Sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupiće od ponoći jedan do dva centa.

“Povodom najavljenog novog poskupljenja goriva, SD poziva Vladu da nastavi sa primjenom usvojenog amandmana SD-a kojim se omogućava privremeno umanje akciza na gorivo do 50 odsto (za period do tri mjeseca), kako bi se smanjila cijena goriva za građane”, navodi se u saopštenju.

Iz SD-a su rekli da je u predsezoni ta mjera prevashodno usmjerena ka zaštiti standarda građana.

“Uostalom, cijena goriva je i input u kreiranju cijena mnogih proizvoda i usluga, što u uslovima ogromne inflacije čini navedenu privremenu mjeru umanjenja akciza još potrebnijom”, kaže se u saopštenju.

