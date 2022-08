Vlada da riješi problem radnika Željezare bez populizma i jeftine demagogije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Vladu i Elektroprivredu (EPCG) da umjesto jeftinog populizma i ad hoc mjera riješe problem radnika Željezare u skladu sa pravnim sistemom države.

Član Predsjedništva i poslanik DPS-a, Nikola Rakočević, kazao je da je potrebno po ko zna koji put ovoj Vladi skrenuti pažnju da sva rješenja i odluke moraju biti u skladu sa zakonima i pravnim sistemom Crne Gore i obavezama koje smo preuzeli u procesu evropskih integracija, podržavajući i razumijući potrebu Vlade da se nađe rješenje kako bi Željezara Nikšić nastavila rad, a zaposleni ostali u radnom odnosu.

“Svaka drugačija odluka pravi dodatnu štetu radnicima Željezare i državi, a donosioce odluka uvodi u krivičnu odgovornost. Bez dileme, način rješavanja ovog problema biće praćen u koraku”, naveo je Rakočević u saopštenju.

Stoga, najdobronamjernije, na vrijeme, kako je rekao, upozoravaju i pozivaju Vladu i EPCG da umjesto jeftinog populizma i ad hoc mjera, pronađu rješenja i donese odluke koje će biti zasnovane na zakonima naše države.

On je naveo da eventualnoj kupovini akcija Željezare Nikšić od EPCG koja je u većinskom državnom vlasništvu, shodno propisima, mora da prethodi izrada sveobuhvatnog biznis plana, due diligence-a Željezare koji će pokazati tačno stanje neto imovine preduzeća, razliku između vrijednosti imovine i obaveza tog privrednog društva, te studiju održivosti, koja će pokazati opravdanost takve akvizicije.

“Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, saopštio je krajnje problematičnu informaciju – da će cijena biti 20 miliona EUR, a pritom nije poznat iznos obaveza Željezare prema povjeriocima, pa se ne zna da li su obaveze Željezare veće od te kupoprodajne cijene i nije izvršena procjena vrijednosti preduzeća”, kazao je Rakočević.

On je naveo da država mora da pomogne radnicima Željezare, a istovremeno, smatraju da je najmanje ista takva briga morala biti pokazana i kada su u pitanju radnicima Kombinata aluminijuma (KAP), a koji su ostavljeni bez bilo kakve pomoći države.

“Tada je izražena namjera EPCG da preuzme KAP, pa je ipak ideja propala zbog tvrdnji EPCG i Vlade da to nije moguće, po pravnim propisima države i Statutu EPCG. U međuvremenu se nije promijenio nijedan zakon u predmetnoj oblasti, niti Statut EPCG, pa se nameće zaključak da postoje privilegovani radnici i radnici drugog reda”, ocijenio je Rakočević.

Vlada, kako je rekao, nije obavijestila javnost o elementima ponude koju je dobila od sadašnjeg vlasnika Željezare, a koji su osnov za ugovor o kupoprodaji, pa nije jasno na osnovu kojih elemenata je dala saglasnost EPCG da pregovara sa sadašnjim vlasnikom.

