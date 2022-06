Vlada da ograniči cijenu ogrevnog drveta i peleta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada mora zabraniti izvoz i ograničiti cijenu ogrevnog drveta i peleta, ocijenio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

“Cijena tone peleta će otići na preko 400 EUR po toni. Tražnja iz Italije i zemalja okruženja je ogromna”, naveo je Medojević u saopštenju.

On je rekao da se mora zabraniti izvoz i ograničiti cijena ogrevnog drveta i peleta.

“Ukoliko to ne uradite, narod će ili masovno ići u nelegalnu sječu ogrevnog drveta ili će se grijati na struju i praviti račune za struju koje neće plaćati”, saopštio je Medojević.

On je kazao da će onda doći do porasta devastacija šuma i nelegalne sječe i opterećenja na Elektroprivredu (EPCG) u uslovima rekordnih uvoznih cijena struje i ugrožavanja zdravlja porodica koje se ne mogu snaći.

“Država nije igračka. Vrijeme je da odstupite i podnesete ostavke”, poručio je Medojević.

