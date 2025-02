Vlada da donese odluku o koncesiji aerodroma u interesu građana i države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore (ACG) uputio je dopise najvišim državnim funkcionerima povodom koncesije crnogorskih aerodroma, zahtijevajući da svako iz svog domena utiče na Vladu da donese odluku koja će biti u najboljem interesu građana i države.

Nezavisni sindikat ACG je dopise uputio predsjedniku države, Vlade i parlamenta, Jakovu Milatoviću, Milojku Spajiću i Andriji Mandiću, kao i ministarki saobraćaja, Maji Vukićević.

Oni su pozvali Vladu da donese odluke u najboljem interesu građana i države, a Milatovića, Mandića i Vukićević da, kada je u pitanju koncesioni postupak ACG, snagom autoriteta njihovih funkcija utiču na izvršnu vlast da donese takvu odluku, uz punu transparentnost i uvažavanje svih relevantnih faktora.

“Sindikati će nastaviti da se bore za očuvanje ACG kao državnog resursa i za zaštitu prava svojih članova”, navodi se u dopisima koje je potpisao predsjednik Nezavisnog sindikata ACG, Milivoje Dragićević.

Isto obraćanje su dostavili i svim poslaničkim klubovima u Skupštini.

U Sindikatu smatraju da je neophodno da Vlada prije svega sa socijalnim partnerima, ali i svim relevantnim subjektima, ponovo otvori dijalog u okviru kojeg bi se predstavili svi aspekti potencijalne koncesije, a posebno analiza isplativosti, dugoročnih ekonomskih efekata i uticaja na radna mjesta i ekonomski razvoj i pruže jasni odgovore na ključna pitanja.

