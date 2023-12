Visoke ocjene kvaliteta u svim segmentima turističke ponude Cetinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cetinje je, iz ugla turista, dobilo visoke ocjene za ljubaznost, uslugu i turističke atrakcije, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

NTO, u sklopu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, već pet mjeseci sprovodi mjerenje online reputacije za Kotor i Cetinje.

„Najnoviji rezultati za Cetinje pokazuju izuzetno visoku ocjenu kvaliteta u svim segmentima turističke ponude. Rezultati se zasnivaju na recenzijama gostiju, koji su prikupljani tokom prethodnih deset mjeseci na online platformama za putovanja, poput Google maps, Tripadvisor, te Booking.com, Expedia, HolidayCheck”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu 3,44 hiljade prikupljenih recenzija, nivo kvaliteta u destinaciji Cetinje je ocijenjen sa 91/100 (najviše moguće 100/100).

U okviru tog projekta, analizirani su posebni segmenti turističke ponude.

Tako su turističke atrakcije komentarisane i ocijenjene sa 93/100 na osnovu 2,03 hiljade komentara, što predstavlja odličan rezultat.

“Najveći broj pozitivnih komentara tiču se sela Njeguši, mauzoleja vladike Danila, Njegoševog mauzoleja, Nacionalnog parka Lovćen, Cetinjskog manastira, te Etnografskog muzeja”, dodaje se u saopštenju.

Kada je u pitanju privatni smještaj, recenzije pokazuju da je on odlično ocijenjen.

Na osnovu 995 recenzija, gosti su kvalitet privatnog smještaja ocijenili s visokih 94/100, a posebno su pozitivno komentarisali odnos cijene i kvaliteta, izvrsnu lokaciju, udobnost i nivo čistoće.

“Kao visoko ocijenjene komponente ističu se izvrsna usluga, ljubaznost, pristupačnost, te profesionalnost cetinjskih ugostitelja. Naročito se skreće pažnja na segment ljubaznosti, kao sticanja primarnog utiska prilikom posjete”, rekli su iz NTO.

Projekat ima za cilj unapređenje nivoa kvaliteta ponude u destinaciji, stoga rezultati analize online reputacije identifikuju i ključne nedostatke u ponudi.

Na osnovu dosadašnje analize za Cetinje, uočeno je da je potrebno razvijati hotelske kapacitete i wellness ponudu.

Uporedo s mjerenjem online reputacije, u sklopu projekta realizovano je i anketiranje stanovništva Cetinja u vezi sa razvojem destinacije.

Od ispitanika je traženo da daju ocjenu turističke ponude i trenutnog razvoja turizma i identifikuju ključne izazove u turizmu, kako bi se stekla cjelovita slika o zadovoljstvu stanovnika Cetinja stanjem u turizmu.

Rezultati ankete pokazuju da najveći broj ispitanika, njih 61 odsto, smatra da trenutni razvoj turizma ima pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i ocjenjuju ga sa 3,4, a najvisočija ocjena je pet.

“Kao najbolje elemente turističke ponude, ističu manifestacije, kvalitet usluge, turističke atrakcije i privatni smještaj. Kao konkurentske prednosti Cetinja, anketirano stanovništvo je navelo dobar geografski položaj, blizinu mora i dva nacionalna parka na maloj teritoriji”, dodaje se u saopštenju.

U anketi je traženo da navedu i kako posjetioci opisuju Cetinje, a najviše komentara tiče se ljubaznosti i brojnih kulturnih znamenitosti, što je prepoznato i kroz mjerenje online reputacije.

Kada je riječ o informacijama u vezi turističke ponude Cetinja, rezultati ankete pokazuju da stanovništvo najviše ima informacija o nacionalnim parkovima i ponudi smještaja, a da postoji prostor za napredak u posjedovanju detaljnijih informacija o panoramskim stazama i posmatranju ptica.

Najveći broj ispitanika vidi značaj eko, aktivnog i kulturnog turizma, dok 21 odsto njih smatra da postoji veliki potencijal i za razvoj zdravstvenog turizma.

Većina prepoznaje značaj cjelogodišnjih turističkih sadržaja i smatra da je potrebno raditi na unapređenju cjelogodišnjih turističkih proizvoda.

Kao najveće izazove razvoju turizma, ispitanici su identifikovali infrastrukturu, otvaranje novih hotela i povezivanje svih učesnika u turizmu.

“Rezultati ankete i mjerenja online reputacije od velikog su značaja za dalje sprovođenje projekta integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, koji pored ovih aktivnosti obuhvata i marketing analize za turističku privredu, besplatne edukacije za sve učesnike u turizmu, izradu standarda za usuge i proizvode u turizmu, a sve u cilju unapređenja kvaliteta destinacije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS