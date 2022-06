Visok nivo stepena zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stepen zadovoljstva korisnika kvalitetom elektronskih komunikacionih usluga, cijenom kao i vremenom otklanjanja smetnji, koji je na visokom nivou, manji je u odnosu na prošlu godinu, pokazalo je istraživanje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori je pokazalo visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i visok nivo zadovoljstva korisnika njihovim kvalitetom i cijenama iako je stepen zadovoljstva korisnika kvalitetom usluga, cijenom kao i vremenom otklanjanja smetnji manji u odnosu na prošlogodišnje istraživanje”, navodi se u saopštenju.

Istraživanje je sprovedeno u drugoj polovini aprila i to na uzorku od 1,01 hiljadu ispitanika, starosti od 15 i više godina.

Istraživanje, koje je za potrebe EKIP-a, sprovela agencija za ispitivanje javnog mnjenja Damar Plus, odnosilo se na stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, upoznatost sa pojednim telefonskim brojevima, kao i na stepen obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga.

“Rezultati istraživanja pokazuju da 47,1 odsto ispitanika koristi fiksnu telefoniju, 99 odsto ispitanika koristi mobilne elektronske komunikacione usluge, 93,4 odsto ispitanika prati TV programe putem provajdera TV programa, kao i da 87,3 odsto ispitanika koristi internet”, navodi se u saopštenju.

Rezultati istraživanja takođe pokazuju da je kvalitetom usluga fiksne telefonije zadovoljno 78,5 odsto korisnika, uslugama mobilne telefonije njih 82,3 odsto, uslugama pristupa internetu 84 odsto korisnika, dok je kvalitetom slike TV programa zadovoljno 81,5 odsto korisnika usluge distribucije TV programa.

“Fiksnu telefoniju koristi 47,1 odsto ispitanika dok je uslugama fiksne telefonije zadovoljno 78,5 odsto, a cijenama usluga u fiksnoj telefoniji zadovoljno je 69,1 odsto ispitanika. Procenat korisnika koji su u prethodnih godinu imali smetnje u korišćenju iznosi 40,1 odsto, dok je brzinom otklanjanja smetnji zadovoljno 59,6 odsto korisnika”, pokazuju podaci isttraživanja.

U prethodnih godinu 40,8 odsto ispitanika je kontaktiralo podršku za korisnike (call centra) svog operatora, dok je 68,4 odsto korisnika zadovoljno uslugom koju su dobili.

“Mobilne elektronske komunikacione usluge u Crnoj Gori koristi 99 odsto ispitanika. Broj korisnika sa mobilnim telefonom putem kojeg mogu pristupiti internetu je 89,3 odsto, dok 88,9 odsto ispitanika posjeduje takozvani pametni telefon”, navodi se u saopštenju.

Telefon koji podržava 5G mrežu koristi 30,3 odsto anketiranih građana. Od ukupnog broja korisnika mobilnih usluga 94,5 odsto koristi uslugu telefonskih poziva, 77,3 odsto uslugu SMS poruka, a 76,9 odsto uslugu pristupa internetu.

“Što se tiče internet aplikacija za komunikaciju, najveći broj korisnika koristi Viber 96,4 odsto, zatim slijede Instagram 66,8 odsto, Facebook Messenger 60,4 odsto i WhatsApp 47,5 odsto”, rekli su iz EKIP-a.

Generalni nivo zadovoljstva korisnika uslugama mobilnih mreža iznosi 82,3 odsto, dok nivo zadovoljstva korisnika njihovim cijenama iznosi 67 odsto. Servise podrške za korisnike, u prethodnih godinu, koristilo je 30,4 odsto korisnika mobilne telefonije, dok je pruženom uslugom zadovoljno 78,4 odsto korisnika.

“Uslugu roaminga je kao i u prošlogodišnjem istraživanju koristilo manje korisnika mobilne telefonije nego u periodu prije pandemije izazvane covid-19 virusom (19,7 odsto)”, dodaje se u saopštenju.

Da se usluge rominga u zemljama Zapadnog Balkana naplaćuju kao da ih koriste u svojoj mreži u Crnoj Gori upoznato je 79,9 odsto anketiranih građana, dok je 75,4 odsto istu i koristilo.

“Broj građana Crne Gore koji prati TV programe preko nekog od sistema za distribuciju TV signala iznosi 93,4 odsto, dok 2,9 odsto korisnika prati TV programe koji se emituju putem radiodifuznih sistema”, pokazalo je istraživanje.

Nivo zadovoljstva kvalitetom slike je 81,5 odsto, kvalitetom ponude programa zadovoljno je 81,5 odsto, a cijenama 61,9 odsto korisnika koji koriste usluge provajdera TV programa. Broj građana koji je u prethodnih godinu konstatovao smetnje ili prekide u prijemu signala iznosi 39,6 odsto, dok je brzinom otklanjanja tih smetnji zadovoljno 67,6 odsto ispitanika.

“Centar za podršku korisnika (call centar) je u prethodnih godinu kontaktiralo 36,2 odsto korisnika, dok je kvalitetom usluga servisa za podršku zadovoljno 72,9 odsto korisnika. Kao ključni razlog kod izbora provajdera TV programa, građani izdvajaju cijenu usluga, a zatim slijede izbor programa, kvalitet i paket servisa”, saopšteno je iz EKIP-a.

Broj građana Crne Gore koji imaju mogućnost da u domaćinstvu koriste internet je 90 odsto populacije, dok je 87,3 odsto ispitanika izjavilo da koristi internet.

“Kvalitetom internet servisa u Crnoj Gori zadovoljno je 84 odsto, a cijenom 71,7 odsto ispitanika. Broj korisnika interneta koji je u prethodnih godinu primijetio određene smetnje i prekide u korišćenju interneta iznosi 39,4 odsto. Brzinom otklanjanja smetnji i prekida u pružanju usluge zadovoljno je njih 74,6 odsto”, pokazalo je istraživanje.

Procenat korisnika interneta koji su u posljednjih godinu koristili uslugu podrške korisničkog servisa iznosi 32 odsto, dok je 74,1 odsto od tih korisnika zadovoljno dobijenom uslugom.

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori mogu se naći na sajtu Agencije https://ekip.me/page/reports/istrazivanja/content.

