Više od 800 posjetilaca tokom prvog Mamula Island vikenda otvorenih vrata

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ostrvo Lastavica i tvrđavu Mamula je tokom prvog Mamula Island vikenda otvorenih vrata posjetilo više od 800 mještana i gostiju iz inostranstva i regiona, saopštio je generalni menadžer Mamule Island, Henning Schaub.

“Zaista je nevjerovatno lijepo vidjeti koliko ljudi je došlo i čuti njihove veoma pozitivne utiske, što cijeli naš tim čini veoma ponosnim. Interesovanje za posjetu je bilo veće od očekivanog. Ako nam vrijeme dozvoli i sljedeća dva vikenda bismo takođe organizovali otvorene dane za posjetioce”, kazao je Schaub.

On je rekao da je za njega i njegov tim izuzetno važno što su imali priliku da Novljanima i drugim gostima pokažu rezultat rekonstrukcije i punu ljepotu tvrđave, a posebno onima koji su došli sa svojim porodicama, koje su, kako je istakao, u potpunosti oživjele ostrvo, prenosi PR Centar.

“Trudili smo se da pokažemo različite segmente kao što je hotelska soba, atrijum, ali i istorijsko-memorijalna galerija i u tom smislu su nam veoma bitne ideje i proaktivan pristup zajednice koja hoće da sarađuje sa nama kako bismo i ovaj sadržaj u budućnosti upotpunili”, rekao je Schaub.

Profesorica engleskog jezika u Srednjoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom, Sanja Ateljević, koja je posjetila ostrvo Mamula, kazala je da je njen prvi utisak da sve izgleda savršeno.

“Sve izgleda savršeno i zaista hvala na ovom organizovanom vikendu. Mamula island će omogućiti Crnoj Gori i Boki da se prikažu u što ljepšem svijetlu”, poručila je Ateljević.

Mještanin Božović Željko smatra da će Herceg Novi, ako nastavi sa ovakvim trendom obnove starih građevina, povratiti svoj stari status vodećeg grada na crnogorskom primorju.

Danilo Anđelić iz Herceg Novog kazao je da pamti Mamulu još od daleke 1968. godine.

“Ovo što je urađeno je lijepo, jer Mamula prije obnove, ma šta god ko pričao, za Herceg Novi ništa nije značila, ali sada će da znači puno”, naveo

je Anđelić.

Prvi Mamula Island vikend otvorenih vrata upriličen je u posljednjoj fazi brižljivo osmišljene rekonstrukcije, tokom koje je ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula iz 19. vijeka pretvoreno u butik hotel Mamula Island.

Ovaj jedinstveni hotel-ostrvo ušao je u period postepenog otvaranja u okviru kojeg će kroz kulturne događaje, organizovane ture i obilaske, dane otvorenih vrata, ponuda ove izuzetne destinacije nadomak Herceg Novog biti predstavljena prvenstveno Novljanima, Bokeljima i svim posjetiocima.

Ukoliko vremenske prilike dozvole, Mamula Island će vikende otvorenih vrata održavati do kraja mjeseca, 22. i 23. i 29. i 30. oktobra.

Prevoz za zainteresovane posjetioce biće obezbijeđen oba dana sa Škvera u Herceg Novom, a dolazak u posjetu je moguć jedino organizovanim prevozom Mamule Island.

Hotel-ostrvo će od novembra ući u fazu finalnih radova, kako bi destinacija bila u potpunosti spremna za komercijalno poslovanje od marta naredne godine.

Mamula Island je butik hotel sa pet zvijezdica, nastao restauracijom tvrđave iz 19. vijeka u sofisticirani hotel & spa sa 32 sobe i apartmana, sa holističkim spa centrom, plažom, bazenima, restoranima i barovima.

U okviru hotela se nalazi istorijsko-memorijalna galerija koja će čuvati uspomenu na cjelokupan istorijat ovog mjesta koji obuhvata i mračno poglavlje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata.

