Više od 100 novih radnih mjesta do kraja septembra

Bijela, (MINA-BUSINESS) – U brodogradilištu Adriatic 42 u Bijeloj, koja će se baviti remontom superjahti, do kraja septembra biće zaposleno više od 100 ljudi, dominantno iz Crne Gore, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Do kraja septembra imaćemo 100 direktnih radnih mjesta, a vjerovatno sa kooperantima i ljudima koji će biti na drugi način involvirani biti i mnogo više”, kazao je Abazović prilikom obilaska projekta u Bijeloj sa menadžmentom kompanije Adriatic 42, na čelu sa predsjednikom Borda direktora, kapetanom Radom Antolovićem.

Abazović je kazao da ga je kapetan obavijestio da su dominantno zaposleni ljudi iz Crne Gore.

“Imamo jedan od najvećih plutajućih dokova, imamo vjerovatno i dizalicu koja podiže najveći teret u Evropi i spremni smo da dočekamo velike brodove i magajahte na remont u Bijelu”, rekao je Abazović prilikom obilaska projekta u koji je do sada investirano oko 40 miliona EUR, a koji ima za cilj preporod industrije brodogradnje i remonta.

On je naveo da je ovo pokretanje sektora koji je bio u velikim problemima.

“Mislim da je ovo velika vijest za Crnu Goru”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, najveći interes Vlade je da pokrene investicioni ciklus, a to ne može bez ozbiljnih kompanija.

“Vjerujem da će Adriatic 42 promijeniti imidž Crne Gore i pomoći zemlji da se na ozbiljniji način bavi pomorstvom i sve što podrazumijeva taj segment koji je prilično zanemaren u prethodnom periodu. Mi im želimo uspjeh, imaju punu podršku Vlade i raduje me što iz Bijele šaljemo poruku da treba ekonomski da se uzdižemo i stvaramo novu vrijednost”, poručio je Abazović.

U nekadašnje brodogradilište u Bijeloj stigao je plutajući dok koji je, kompanija Adriatic 42, odnosno konzorcijum koji čine Adriatic Marinas – Porto Montenegro i DryDocks World Dubai, kupili za potrebe servisiranja i remonta jahti. U pitanju je dok nove generacije vrijedan više miliona EUR, dugačak 180 metara, širok 37 metara sa kapacitetom od deset hiljada tona teretnih plovila, što mu omogućava da primi najveće svjetske jahte.

Antolović se zahvalio Vladi na velikoj podršci i dodao da žele da preurede brodogradilište Bijela u novu, ekološku i modernu etapu.

On je objasnio da je dok posljednje generacije i da može da podigne jahte od deset hiljada tona.

“Do kraja septembra imaćemo 100 ljudi koji su fiksno zaposleni. Sljedeće godine u prvom kvartalu zaposlićemo do 200 ljudi, a to znači otprilike još tri, četiri puta više zaposlenih dodatno”, rekao je Antolović.

On je dodao da će raditi sve po zakonu i kako treba.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, kazao je da će Crna Gora i brodogradilište Bijela biti ponovo prepoznata na globalnoj mapi brodogradilišta.

“Riječ je o investiciji od preko 20 miliona EUR, u planu je da se u narednih pet godina zaposli 300 radnika, a već u prvoj godini će biti remontovano 14 jahti. To je izvanredno za Crnu Goru koja je turistička destinacija”, ocijenio je Ibrahimović.

Abazović je obišao i lokaciju budućeg vodenog terminala na Aerodromu u Tivtu.

“Turisti će na taj način izbjegavati gužvu u saobraćaju i na najlakši mogući dolaziti do svog odredišta. Ubijeđeni smo da će sa vodenim terminalom prvi utisak turista o Crnoj Gori biti ljepši i da će ponuda Tivta dobiti na atraktivnosti”, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS