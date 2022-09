Više oblasti za saradnju Crne Gore i Estonije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Estonija imaju mnogo toga zajedničkog i mogle bi ostvariti saradnju na kulturnom, turističkom i ekonomskom planu, saopštio je menadžer Opštine Budva, Nikola Jovanović.

„Danas je turističko tržište svijeta potpuno integrisano i mi smo konstatovali da je uvođenje direktne linije Tivat-Talin veoma doprinijelo da se ove dvije države izuzetno turistički povežu”, rekao je Jovanović.

Iz Opštine Budva je saopšteno da je tu lokalnu samoupravu danas posjetila delegacija Estonije, odnosno regije Polva.

Jovanović je medijima nakon sastanka kazao da im je veoma drago što će razmijeniti iskustva i pokrenuti saradnju koja će biti značajna za obje zemlje i gradove koji čine taj region.

Predsjednica Opštine Rapina, Enel Lin, je navela da regija Polva ima tri opštine u Estoniji, napominjući da imaju mnogo divlje prirode, drugačije nego u Crnoj Gori.

„Mi smo sjeverni region i došli smo da vidimo kako to izgleda kod vas ovdje na jugu. Došli smo da saznamo šta predlažete našim ljudima u vašem regionu da bi se oni upoznali gdje da dođu i šta da vide”, saopštila je Lin.

