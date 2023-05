Više javnih poziva za podršku poljoprivrednicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je više javnih poziva koji se tiču podrške organskoj proizvodnji, kao i direknih plaćanja u biljnoj proizvodnji i za mladog poljoprivrednika.

Poljoprivredni proizvođači kroz javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji, mogu ostvariti podršku po hektaru proizvodne površine, uslovnom grlu stoke, jedinki živine i broju pčelinjih društava, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

Kroz javni poziv za dodjelu podrške po površini za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku u biljnoj proizvodnji kroz direktna plaćanja po hektaru za zasade pod maslinama, vinovom lozom, voćnjacima i oranicama.

Visina podrške iznosi do 270 EUR po hektaru prihvatljive površine, za sve obradive površine uključujući i novozasnovane površine na prethodno neobrađenom zemljištu.

Proizvođači višegodišnjih krmnih kultura, osim u godini zasnivanja usjeva, imaju pravo na direktna plaćanja u iznosu od 100 EUR po hektaru i u sljedeće tri godine za istu parcelu, uz uslov da na njima primjenjuju redovno agrotehničke mjere i da godišnje dostavljaju zahtjev.

Dodatna podršku u iznosu od 400 EUR po hektaru odobrava se za zasnivanje poljoprivrednih površina na prethodno nekorištenom poljoprivrednom zemljištu, koje je prostorno identifikovano u Sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP) do 30. aprila ove godine.

Ministarstvo je objavilo i javni poziv za proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvođače voća i povrća, žitarica, krompira i maslinovog ulja, sjemenskog materijala i duvana.

Objavljen je i javni poziv za direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika za ovu godinu, kroz koji se dodjeljuje dodatna podrška poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na osnovna direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, a u vidu direktnih plaćanja za mlade poljoprivrednike.

Pravo na podršku imaju mladi poljoprivrednici koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, bilo da je osnovao novo poljoprivredno gazdinstvo kao nosilac, ili je kao nosilac preuzeo postojeće gazdinstvo.

Korisnik ne može biti stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva u momentu objavljivanja javnog poziva.

Visina podrške iznosi do 70 EUR po hektaru prihvatljive površine, za sve obradive površine prihvatljive kroz osnovna plaćanja u biljnoj proizvodnji.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku kroz sva četiri javna poziva je do 22. juna. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 12. jula, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od jedan odsto po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je zahtjev za podršku podnešen u roku.

Detaljnije informacije o vrstama podrške kroz sve javne pozive, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, objavljene su na sajtu Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS