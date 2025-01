Vile Oliva povećavaju vlasnički udio u Institutu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Vile Oliva kupiće početkom naredne sedmice oko 1,5 odsto akcija manjinskih akcionara u Institutu Igalo, za 58 EUR po dionici, potvrdilo je Danu više izvora bliskih tržištu kapitala.

Taj posao će, kako piše list, najvjerovatnije biti sklopljen u ponedjeljak, dan prije zakazane Skupštine akcionara na kojoj treba da se glasa o planu restrukturiranja i dokapitalizaciji državnog preduzeća.

U pitanju su, kako je Danu potvrđeno iz više izvora, akcionari koji su dali vlasniku HTP Vile Oliva, Žarku Rakčeviću, saglasnost i punomoćje još prije šest godina, da imaju još jednog člana Odbora dirketora u državnom preduzeću.

Akcija Instituta je u utorak vrijedila 42,88 EUR. Danima unazad se pomalo trguje akcijama Instituta, dok na dnevnom nivou akcije rastu skoro deset odsto, što je i maksimalno dozvoljeni rast.

Tom dinamikom očekuje se da do ponedjeljka akcije Instituta dostignu cijenu od 58 EUR po dionici. Tada se očekuje i da Rakčević kupi između pet i šest hiljada akcija manjinskih akcionara. Za akcije će trebati da izdvoji između 300 i 350 hiljada EUR.

Danu je iz Vlade, na čijem je čelu Milojko Spajić, nezvanično potvrđeno da oni za sada neće kupovati akcije Instituta na Montenegroberzi, kao i da će u narednim danima pregovarati sa Rakčevićem oko plana restrukturiranja.

Država ima 56,5 odsto akcija Instituta i treba joj još 10,2 odsto akcija da bi imala dvije trećine vlasništva i da bi mogla da donosi samostalno odluke u vezi sa preduzećem.

Sa druge strane, cilj Rakčevića, koji je 2018. godine za oko tri miliona kupio 27,4 odsto dionica, jeste da dokupi još sedam odsto akcija, kako bi imao više od jedne trećine dionica i kako bi mogao zajedno sa Vladom da donosi odluke u vezi sa Institutom.

