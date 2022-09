Vilan: Crna Gora ima odličan investicioni potencijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima odličan investicioni potencijal, ocijenio je nerezidentni ambasador Izraela, Jahel Vilan i dodao da postoji interesovanje izraleskih privrednika za ulaganja na teritoriji Podgorice.

On je na sastanku sa gradonačelnikom Podgorice Ivanom Vukovićem, između ostalog, razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje dvije države.

Iz PG Biroa je saopšteno da je Vuković kazao da o dobrim bilateralnim odnosima govori činjenica da sve više turista iz Izraela posjećuje Crnu Goru, ali i da se otvaraju mogućnosti za dalje jačanje ekonomskih odnosa kroz brojne investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Vuković je na sastanku predstavio najznačajnije projekte Glavnog grada, te podsjetio da je u toku izgradnja Sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koji je projekat vijeka, ne samo za Podgoricu, već i za Crnu Goru.

Tokom sastanka je razgovarano i o nedavnoj sajber krizi u Crnoj Gori, u kontekstu tehničkih mogućnosti koje posjeduje Izrael, kao jedna od vodećih zemalja u oblasti sajber bezbjednosti, ali i mogućnosti podrške izraelskih stručnjaka u prevazilaženju tog problema.

Vuković i Vilan su poručili da postoji prostor za unapređenje saradnje, te da će se razmjena mišljenja, ideja i iskustava i dobrih praksi nastaviti i u narednom periodu.

