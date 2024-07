Veoma dobra sezona u Kolašinu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – U Turističkoj organizaciji (TO) Kolašina zadovoljni su dosadašnjim dijelom ljetnje sezone, a dobre najave postoje i za avgust i septembar.

Direktorica TO, Zorica Milašinović, kazala je da su od sredine juna u znatnoj mjeri počeli da se pune smještajni kapaciteti u Kolašinu i već krajem mjeseca, pred početak Kolašin open festa, grad je bio pun turista, i ta tendecija popunjenosti nastavljena je i tokom jula.

“Kada je riječ o bukingu i najavama za avgust i septembar, one su jako dobre, a očekujemo dobru popunjenost i tokom oktobra. Ukoliko se ostvare te dobre najave, imaćemo fenomenalnu ljetnju sezonu” rekla je Milašinović za agenciju CGNews.

Ona je dodala da su ove godine imali i nešto bolju predsezonu u odnosu na prošlogodišnju.

“Maj je nekih 20 odsto bolji u odnosu na prošlu godinu, ali tome je prvenstveno doprinijelo lijepo vrijeme”, navela je Milašinović.

Kada je riječ o strukturi gostiju, podaci govore da ih je najviše iz Njemačke. Zatim slijede gosti iz Francuske, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), uz tradicionalne domaće i goste iz regiona.

“Hotelski kapaciteti su uvijek više popunjeni u odnosu na privatni smještaj, jer nude dodatne sadržaje, ali ovog ljeta bilježimo dobru popunjenost i privatnog smještaja”, istakla je Milašinović.

Cijene smještaja i hrane su na nivou prošlogodišnjih i gdje ima promjena to je do pet odsto.

TO Kolašin se trudi da upotpuni ponudu grada, pa su tokom ljeta pripremljene i realizovane brojne manifestacije.

“U junu smo imali Joga kamp koji je održan prvi put, zatim je tu bio Kolašin open fest, kao i košarkaški i golmanski kamp. Trenutno se u gradu održava Tango kamp, koji će trajati do 28 jula. Krajem mjeseca planiran je Kraft beer karavan, u okviru kojeg će biti održani i koncerti na trgu. U avgustu nas očekuje Bjelasica trail i međunarodni festival alternativnog teatra Korifej”, zaključila je Milašinović.

