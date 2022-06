Veliko interesovanje za kongresnu ponudu Crne Gore u Pragu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro, u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), učestvovao je na specijalizovanom događaju za industriju kongresnog turizma Events Club Forum u Pragu, na kojem je vladalo veliko interesovanje za ponudu Crne Gore.

Events Club Forum, koji je održan u ponedjeljak i danas, prvi put se organizuje u tom formatu i u planu je da postane tradicionalni događaj u Pragu.

Direktor Europe Congress-a i ujedno organizator, Alain Pallas, poručio je da je ovaj događaj pozdravljen širom Evrope kao osvježavajući koncept i nešto čemu se možemo radovati u ovoj godini.

Iz NTO-a je saopšeno da su u okviru dvodnevnog događaja održane konferencije, predavanja iz oblasti MICE industrije, kao i B2B sastanci sa profesionalnim organizatorima događaja iz Češke, Velike Britanije, Norveške, Belgije, Mađarske i drugih evropskih zemalja.

Tom prilikom, iskazali su veliko interesovanje za ponudu destinacije, buduću saradnju sa NTO i organizaciju događaja u Crnoj Gori i poručili da će je sa zadovoljstvom preporučiti svojim klijentima.

Xenie Orlianska ispred turističke agencije Wecotravel iz Praga kazala je da joj se veoma svidjela prezentacija.

„Želim da posjetim Crnu Goru sa mojom porodicom, a naravno preporučiću je i mojim klijentima koji će sigurno biti oduševljeni. Posebno mi se dopada Budva, koja predstavlja savršenu kombinaciju nevjerovatne prirode, savremenosti i nekog prošlog vremena“, rekla je Orlianska.

Klara Šircova ispred češke kompanije Guarant International, takođe smatra da će njihovi klijenti biti zadovoljni ponudom naše destinacije, te ističe da se nada budućoj saradnji i susretu upravo u Crnoj Gori.

Direktor britanske turističke agencije Those Travel Guys, Peter Foster, rekao je da svi u ovom periodu nakon pandemije koronavirusa pokušavaju da pronađu nešto drugačije i atraktivno.

„Zato vjerujem da će svi naši klijenti biti zainteresovani i već se radujem osmišljavanju programa kada je Crna Gora u pitanju. Takođe, Crna Gora izgleda fantastično i već na mojoj listi je zemalja koje želim posjetiti“, kazao je Foster.

Na ovogodišnjem događaju učesvovalo je oko 500 organizatora putovanja iz Njemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske, zemalja Beneluksa, Velike Britanije, Irske, Skandinavije, Finske, Italije, Španije, Portugala, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rusije, Turske, Azije, Amerike i balkanskih zemalja.

Direktorica češkog Kongresnog biroa, Tereza Matejkova, rekla je da im je veoma drago vidjeti veliko interesovanje za učešće na događaju, ne samo među češkim partnerima nego i kod međunarodnih predstavnika kongresne industrije.

„U ime Češkog kongresnog biroa mi je veliko zadovoljstvo uputiti svoj srdačan poziv svim našim partnerima“, kazala je Matejkova.

Tokom događaja, predstavnik Crnogorskog kongresnog biroa NTO održao je sastanke sa kompanijama Strategic Carbon iz Norveške, Deloitte, Guarant International, Insbruk Kongresni centar i Weco Travel iz Češke, VIVA Werbung&Consulting iz Austrije, ESVD – European Society for Veterinary Dermatology iz Belgije, Those Travel Guys, ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management i Fingerprint Events iz Velike Britanije, kao i HP iz Mađarske.

Pored NTO, starteški partner, agencija Gold Travel je takođe učestvovala na tom događaju.

