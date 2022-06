Velika potražnja i ograničena ponuda podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 116 USD, podstaknute snažnom potražnjom za gorivom u ljetnoj sezoni vožnje i ograničenom ponudom zbog zapadnih sankcija na rusku naftu.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne porasla 1,8 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 115,93 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom se u ugovorima s rokovima isporuka u julu, trgovalo po 2,26 USD višoj cijeni, od 111,82 USD. U aktivnijim ugovorima s rokovima isporuke u avgustu porasle su 2,37 USD, na 110,36 USD.

Na kraju prošle sedmice cijene nafte snažno su pale budući da se među ulagačima proširio strah od recesije nakon što vodeće centralne banke počele podizati ključne kamatne stope kako bi obuzdale inflaciju.

Na početku ove sedmice ulagači su se ponovo fokusirali na ograničeno snabdjevanje koje koče zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Moskva invaziju naziva specijalnom vojnom operacijom.

Rusija je druga po veličini izvoznica nafte u svijetu, a ulagači pokušavaju procijeniti koliko bi se njena proizvodnja nafte mogla smanjiti zbog sankcija na opremu naftnog sektora.

Čelnici Evropske unije namjeravaju na ovosedmičnom summitu ustrajati u pritisku na Rusiju najavom rada na novom paketu sankcija, pokazao je nacrt dokumenta.

“Malo je vjerovatno da će zabrinutost za snabdjevanje jenjati ako se ne pronađe rješenje za rat Rusije i Ukrajine ili ako ponuda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) naglo ne poraste”, rekao je Madhavi Mehta iz Kotak Securitiesa.

Sve su manje šanse i za uspješan završetak pregovora o iranskom nuklearnom programu i za ukidanje američkih sankcija iranskom energetskom sektoru.

Iran intenzivira obogaćivanje urana i sprema se koristiti sofisticirane centrifuge u podzemnom objektu u Fordowu, pokazao je izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju koje je Reuters dobio na uvid.

“Ako je to istina, iranske mjere vjerovatno znače da nećemo tako skoro vidjeti povratak iranske nafte na veća svjetska tržišta”, rekao je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Podršku cijenama pružili su i znakovi snažne potražnje za gorivom u ljetnoj sezoni vožnje.

Uprkos zabrinutosti za ekonomski rast, najnoviji podaci o letovima i mobilnosti na putevima u SAD-u i dalje pokazuju stabilnu potražnju za naftom, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

“Očekujemo da će se potražnja za naftom još više poboljšati zahvaljujući ponovnom otvaranju Kine, ljetnim putovanjima na sjevernoj polutci i toplijem vremenu na Bliskom istoku”, dodao je Staunovo.

Odvojeno je OPEC objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak koštao 113,54 USD, što znači da je pojeftinio čak 5,43 USD u odnosu na prethodni trgovinski dan.

