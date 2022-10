Većina državnih firmi bolje posluje nego 2019. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina državnih kompanija ove godine značajno bolje posluje nego što je to bilo u uporednom periodu pretkrizne 2019. godine.

To, kako pišu Vijesti, govori da se posljedice pandemije sve manje osjećaju, ali i da su nove uprave kompanija ostvarile bolje rezultate nego u do sada rekordnoj 2019. godini.

Značajno bolje bilanse, među akcionarskim kompanijama prema predatim kvartalnim i polugodišnjim izvještajima, imaju Luka Bar, Montekargo, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Željeznički prevoz, Crnogorska i Barska plovidba, Željeznička infrastruktura, Plantaže.

Lošije rezulatate imaju energetske kompanije Elektroprivreda (EPCG) i Rudnik uglja, zbog većih troškova za uvoz struje i pauze u radu Termoelektrane, ali i povećanja troškova za zarade, kao i Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, gdje posjeta na nivou prvih šest mjeseci nije bila na nivou istog perioda iz 2019. godine.

Nova uprava Luke Bar ostvarila je nevjerovatan poslovni uspjeh jer je za šest mjeseci ostvarila prihod od 11,6 miliona EUR, dok je čisti profit bio 5,2 miliona.

U uporednom periodu 2019. godine prihod kompanije iznosio je 4,3 miliona EUR, a neto profit svega 358 hiljada EUR, odnosno sadašnji profit je 15 puta veći.

Prihodi Luke Bar samo za ovih šest mjeseci veći su nego za cijelu 2019. godinu kada su iznosili 9,1 milion EUR, ili za cijelu 2018, kada su bili 8,6 miliona EUR.

Neto profit u cijeloj 2019. godine ove kompanije iznosio je 930 hiljada EUR, dok je u 2018, zbog ispravljanja bilansa, prikazani gubici od 22 miliona EUR, koji ranije nijesu bili knjiženi.

Velike rezultate osvarila je i državna kompanija za teretni željeznički saobraćaj Montekargo, koja je nakon višegodišnjeg poslovanja sa gubitkom osvarila profit.

Ova kompanija je za šest mjeseci imala prihod od četiri miliona EUR, dok je u istom periodu 2019. godine on iznosio 3,2 miliona EUR.

Montekargo je te godine imao gubitak od 591 hiljadu EUR, dok je sada za istih šest mjeseci ostvaren profit od 386 hiljada EUR, odnosno bilans uspjeha je poboljšan za skoro milion EUR.

Slično je bilo i u putničkom Željezničkom prevozu koji je za šest mjeseci ove godine imao prihod od 4,3 miliona EUR, dok je u istom periodu 2019. godine on iznosio 3,5 miliona EUR.

Ova kompanija je u prvom polugodištu prije tri godine imala gubitak od 754 hiljade EUR, dok je sada bila u plusu od 231 hiljadu EUR.

Željeznička infrastruktura je u ovom periodu 2019. godine imala prihod od sedam miliona EUR, dok je u ovogodišnjem polugodišnjem izvještaju on iznosio 7,9 miliona EUR.

Poslovni gubitak je smanjen sa 760 hiljada EUR na 618 hiljada EUR.

Sve tri željezničke kompanija imaju veliki teret dugova i gubitaka iz ranijih perioda koji su uvećani tokom prethodne dvije krizne “kovid godine”.

Akumulirani gubitak Željezničke infrastrukture iznosi 35,5 miliona EUR, Željezničkog prevoza 26,7 miliona, a Montekarga 8,3 miliona EUR.

CGES je za šest mjeseci ove godine ostvario prihod od 53,5 miliona EUR i čisti neto profit od 10,7 miliona EUR.

U istom periodu 2019. godine, kada još nije bio pušten u rad energetski kabl za Italiju, kompanija je imala prihod od 19,5 miliona EUR i neto profit od 1,8 miliona EUR.

Neraspoređena dobit CGES-a na kraju juna ove godine iznosila je 52,8 miliona EUR.

EPCG je za šest mjeseci ove godine ostvarila profit od 6,5 miliona EUR, a on je značajno smanjen jer je Termoelektrana u aprilu i maju bila van pogona, dok je u maju i junu značano umanjen i rad hidroelektrana zbog manjka padavina.

U istom periodu 2019. godine, EPCG je imala profit od 13,3 miliona EUR.

Rudnik uglja je za šest mjeseci imao prihod od 20,7 miliona EUR što je četiri miliona više nego u istom periodu 2019. godine.

Međutim, sada je ostvaren profit od svega 53 hiljade EUR, a prije tri godine je bio 1,4 miliona.

Međutim, značajno su porasli troškovi u ovom uporednom periodu.

Iz kompanije su navodili da povećane troškove imaju zbog potreba za većom otkrivkom, nabavkom mehanizacije i remontom.

Budvanska rivijera se tek bila oporavila od pada prihoda zbog pandemije covid-19, a ove godine je izgubila nekada najznačajnije goste iz Rusije i Ukrajine, zbog ratnih dešavanja između te dvije zemlje koje traju od februara ove godine.

Ukupni prohodi ove državne hotelske grupe za šest mjeseci iznosili su 3,7 miliona EUR, dok su u uporednom periodu 2019. oni bili 6,7 miliona EUR.

Na kraju juna, gubitak Budvanske rivijere iznosio je 3,4 miliona EUR, dok je za tih šest mjeseci 2019. godine on bio 1,8 miliona EUR.

Marina Bar je za šest mjeseci ove godine imala prihod od 459 hiljada EUR, za oko sto hiljada manji nego u istom periodu prije tri godine.

Razlog takođe može biti manje prisustvo vlasnika jahti iz Rusije i Ukrajine, ali je neto profit na kraju juna u obje godine bio isti i iznosio 156 hiljada EUR.

U državnom vlasništvu, direktno i indirektno, nalazi se više firmi koje su registrovane kao jednočlana društava i društva za ograničenom odgovornošću. Oni imaju obavezu da objavljuju samo godišnje finansijske izvještaje i to do kraja marta naredne godine, tako da će se tada znati njihovi rezultati poslovanja.

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) će najvjerovatnije imati značajan gubitak zbog spora oko regulisanih cijena struje, koji za pokrivanje tehničkih gubitaka mora da kupuje od EPCG pa duplo većim cijenama u odnosu na one koje može nadokanditi od kupaca.

Aerodromi mogu očekivati manji prihod nego 2019. godine, prevashodno zbog gubitka putnika iz Rusije i Ukrajine.

Monteput će imati veći prihod jer je od sredine jula, pored prolazaka kroz Sozinu, počeo i naplatu putarine na dionici auto-puta Podgorica – Mateševo, ali to ne znači da će na kraju godine imati i profit zbog velikih troškova za opremanje auto-puta instalacijama i potrebnom mehanizacijom.

