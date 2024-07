Veći promet od usluge trajektne linije Kamenari – Lepetane

Kamenari, (MINA-BUSINESS) – Promet od usluge trajektne linije Kamenari – Lepetane tokom maja porastao je 75,93 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Morskog dobra.

Iz kompanije su rekli da je promet u junu zabilježio porast od 14,46 odsto u poređenju sa junom prošle godine.

“Ovi rezultati potvrđuju da je upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane primjer kako efikasna i transparentna državna uprava može znatno povećati efikasnost i profitabilnost javnih preduzeća. S obzirom na očekivanu veliku posjećenost naše obale tokom ljetnje sezone, vjerujemo da će promet nastaviti da raste i premašiti planirani prihod, donoseći dodatne koristi za sve građane i državu”, navodi se u saopštenju.

Iz Morskog dobra su rekli da je, u cilju pripreme za ljetnju sezonu, uspješno završen remont trajekata Kamenari, Lepetane, 30. avgust i Ruka pravde. Remont je sproveden prema uputstvima Uprave pomorske sigurnosti, čime su unaprijeđeni efikasnost i sigurnost trajekata.

“Trajekt 30. avgust je značajno modernizovan novim rampama, tornjevima i hidraulikom, čime je dodatno poboljšan kvalitet usluga”, dodaje se u saopštenju.

U ovom periodu, kako su kazali, fokus je i na modernizaciji i unaprijeđenju usluga na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane. Posebna pažnja je posvećena razvoju e-commerce-a, odnosno online prodaje karata.

“Uvođenje novih tehnologija i unaprijeđenje postojećih sistema omogućiće putnicima bržu, efikasniju i jednostavniju kupovinu karata, čime će se značajno poboljšati ukupno korisničko iskustvo. Ova inicijativa predstavlja korak naprijed u pružanju savremenih i kvalitetnih usluga, što je od suštinskog značaja za unaprijeđenje transportne infrastrukture i zadovoljstvo korisnika”, ocijenili su iz Morskog dobra.

Tokom ljetne turističke sezone, na raspolaganju je flota od osam trajekata, s kapacitetom od preko 300 vozila.

