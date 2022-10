Veće snabdijevanje spustilo cijene nafte ispod 88 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skliznule su u petak na međunarodnim tržištima ispod 88 USD, pod pritiskom vijesti da su vodeći proizvođači znatno povećali snabdijevanje u septembru.

Na londonskom tržištu cijena barela u ugovorima s rokovima isporuke u novembru, koji su istekli u petak, bila je nakon podna niža 52 centa nego na zatvaranju prethodnog dana i iznosila je 87,97 USD.

Aktivnije se trgovalo barelima s rokovima isporuke u decembru, čija je cijena pala 1,34 USD, na 85,84 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,33 USD nižoj cijeni, od 79,9 USD.

Cijene su pale nakon podna pod uticajem vijesti da je proizvodnja Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) porasla u septembru na najvišu vrijednost od 2020. godine, nadmašivši dogovoreno povećanje, prema Reutersovim obračunima.

“Barijeru cijenama predstavljao je i jaki dolar i stabilizacija evropskog tržišta dionica”, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Jaki dolar smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama, što znači i slabiju potražnju.

Značajniji pad cijena zakočio je strah da će podignute kamatne stope u velikim ekonomijama izazvati recesiju i signali OPEC-a da bi naredne sedmice mogli donijeti odluku o smanjenju snabdijevanja.

“Promjene cijena postale su norma, budući da tržišni igrači balansiraju između zabrinutost za globalnu ekonomiju i najava mogućeg smanjenja snabdijevanja naftom”, rekao je Stephen Brennock iz brokerske kuće PVM.

OPEC i njegovi saveznici odlučivaće 5. oktobra o smanjenju proizvodnje za 500 hiljada do milion barela dnevno.

Analitičari očekuju da će proizvodnja biti smanjena zbog pada cijena pod uticajem straha od posustajanja ekonomija i podizanja kamatnih stopa.

Predviđaju istovremeno talas kupovina zbog priprema Rusije za pripajanje četiri ukrajinske regije, koje bi zapadne zemlje mogle podstaknuti da postrože sankcije Moskvi, uključujući i nove prepreke ruskom izvozu energenata.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak porasla 2,49 USD na 92,76 USD.

