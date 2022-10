Veća cijena struje ne rješava probleme EPCG, a stvara ih građanima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje cijene električne energije ne bi riješilo strateške probleme Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), a povećalo bi probleme građana, kazao je predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Đukanović je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore (TVCG) kazao da su trenutne cijene struje na berzama od 400 do 500 EUR po megavat satu.

“U avgustu je cijena bila i do 800 EUR, a građanima prodajemo električnu energju po 50 EUR po megavat satu”, istakao je Đukanović.

Kako prenosi portal RTCG, on je naveo da neće povećavati cijenu struje, ali da puno toga zavisi od situacije na berzama.

“Povećanjem cijene od deset do 15 odsto dobili bismo sredstva koja ne mogu da riješe strateške probleme, a napravili bismo veliki problem građanima. Vjerovatno bi uticalo i na lošiju naplatu”, naglasio je Đukanović.

On je rekao da zakonska rješenja prave probleme.

“Koristim ovu priliku da pozovem poslanike i Vladu da poprave zakone, da ne bi neko, konkretno Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), morao da poveća cijene mrežne usluge zbog poštovanja zakona”, rekao je Đukanovć.

On je naveo da je energetska kriza pokazala da treba praviti nove izvore električne enrgije.

“Crna Gora ima izvanredan energetski potencijal. Nažalost, u posljednjih 40 godina EPCG nije sagradila nijedan značajniji izvor električne energije”, rekao je Đukanović.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, pojašnjavajući zašto je ta kompanija zahtjevom tražila u prosjeku oko 112 miliona EUR po godini, što je oko 30 miliona EUR više u odnosu na odobreni prihod za ovu godinu, kazao da je istekao trogodišnji period za koji je utvrđena cijena električne energije i 1. januara počinje novi.

“Riješićemo sitiaciju ako izmijenimo Zakon o energetici”, poručio je Čađenović.

Kazao je da je CEDIS, za prvih osam mjeseci ove godine, po regulatorno odobrenoj cijeni struje u plusu šest miliona eura.

“Ako bi platili po 116 EUR po kilovatu, gubitak bi za ovu godinu bio 15 miliona, možda i više. Do toga ne smije doći, nadam se da će Vlada reagovati i spriječiti dalje urušavanje energetskog sistema”, rekao je Čađenović.

On je istakao da se ne smiju odvojeno posmatrati EPCG, CEDIS i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES).

Funkcioner Socijaldemokratske partije (SDP) Mirko Stanić kazao je da Crna Gora proizvodi struje koliko joj treba, posebno nakon skidanja sa mreže velikih potrošača kakvi su bili Kombinat aluminijuma Podgorica i Željezara.

“U principu, Crna Gora bi trebalo da ima dovoljno stuje za njene potrebe, po onim cijenama koje su prihvatjive građanima, na način da energetske kompanije ostvaruju profit”, rekao je Stanić.

On je kazao da u SDP-u smatraju da je vođenje čitavog energetskog sistema veoma loše.

“Prodali smo određen broj akumulacija, po značajno nižim cijana od onhi po kojima smo kasnije kupovali električnu energiju. Takođe, bilo je uputa da se kupi struja u prvom ili drugom kvartalu, pa da se čuva, odnosno da se kupi za po 200 EUR po megavat satu a ne kasnije po 400 ili 500 EUR”, istakao je Stanić

On je kazao da se pravnom akobatikom pokušava zatvoriti problem koji počigledno postoji.

“EPCG daje CEDIS-u fakturu od 1. januara, a oni je ne primaju nego je vraćaju nazad, pa se nadaju da će se promijeniti zakon. To nije dobro, to je na ivici zakonitosti”, rekao je Stanić.

On je nagalsio da su EPCG, CEDIS i CGES za tri godine ostvarile 100 miliona EUR profita, a sada samo EPCG je u ovoj godini u minusu 60,9 miliona, a CEDIS, da plaća kako je zakonski fakturisano, 15 miliona EUR.

