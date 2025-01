Uvodni sastanak o elektronskim plaćanjima u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uključivanje Crne Gore u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) i razvoj nacionalnog sistema za instant plaćanja – TIPS klon, koji se realizuje uz podršku Svjetske banke (SB), dodatno će ubrzati procese modernizacije platnog sistema i unapređenja elektronskih plaćanja u zemlji.

„Članstvo u SEPA omogućava korisnicima u Crnoj Gori da obavljaju transakcije pod istim uslovima kao i korisnici u drugim SEPA članicama, dok će implementacija TIPS klon sistema osigurati brže, sigurnije i efikasnije plaćanje u realnom vremenu“, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Centralne banke (CBCG) i SB.

Ove inicijative će, kako je saopšteno iz CBCG, stvoriti dodatne mogućnosti za razvoj digitalnih usluga, podstaći širu primjenu elektronskih plaćanja i povećati konkurentnost crnogorskog finansijskog sektora.

U CBCG je danas održan sastanak sa predstavnicima SB, čime je zvanično započeta dvodnevna misija čiji je cilj sveobuhvatna procjena stanja u oblasti elektronskih plaćanja u Crnoj Gori, sa fokusom na nivo prihvatanja i korišćenja ovih usluga.

U okviru ove misije, tim SB će održati niz sastanaka sa predstavnicima CBCG, Ministarstva finansija, Privredne komore, Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), platnih institucija i poslovnih banaka.

„U fokusu diskusija biće sprovođenje procjene prihvatanja elektronskih plaćanja (EPA – Electronic Payment Acceptance), koja će uključiti detaljnu analizu trenutnog stanja u ovoj oblasti i identifikaciju ključnih koraka za unapređenje prihvatanja i korišćenja elektronskih plaćanja u zemlji“, dodaje se u saopštenju.

Tokom uvodnog sastanka, predstavnici CBCG, na čelu sa viceguvernerkom, Zoricom Kalezić, razmijenili su sa predstavnicima SB mišljenja o ključnim trendovima i izazovima u razvoju digitalnih plaćanja, posebno u kontekstu njihove dostupnosti, efikasnosti i sigurnosti.

Istaknuta je važnost digitalne transformacije platnog sistema kao ključnog faktora za povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije i ubrzanje njenog razvoja.

Na osnovu prikupljenih podataka i analiza, SB će pripremiti preporuke za unapređenje elektronskih plaćanja u Crnoj Gori.

EPA misija se realizuje u okviru projekta Modernizacija platnih sistema Zapadnog Balkana, koji od 2022. godine sprovodi SB u šest zemalja ovog regiona, u saradnji sa Savjetom za regionalnu saradnju i CEFTA Sekretarijatom, uz podršku Evropske komisije (EK).

Ovaj projekat obuhvata i druge strateške aktivnosti koje će doprinijeti modernizaciji finansijskog sektora u zemljama Zapadnog Balkana.

Među prioritetima su kreiranje regionalnog registra Know Your Client (KYC), harmonizacija okvira za licenciranje nebankarskih pružalaca platnih usluga, razvoj strategija za finansijsku edukaciju i unapređenje kapaciteta sajber bezbjednosti.

