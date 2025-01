Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas donijela izmjene Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, što je neophodan preduslov za izvršenje obaveza propisanih u skladu sa Akcionim planom formiranja obaveznih rezervi naftnih derivata.

“U izmjenama Uredbe jedinu suštinsku promjenu predstavlja uvođenje naknade za obavezne rezerve naftnih derivata na bezolovne benzine eurosuper 98 i 95 i eurodizel, dok ostale izmjene čine pravno-tehničko sređivanje prethodno važećeg akta, bez promjene obaveza za uvoznike i bez promjene visine drugih obračunskih elemenata, koji je Vlada donijela na sjednici 26. decembra”, navodi se u saopštenju.

Akcioni plan predstavlja obavezu u okviru prvog završnog mjerila iz pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika, koji se odnosi na obavezu usklađivanja s pravnom tekovinom EU o obaveznim naftnim rezervama.

Zakonom o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima predviđeno je da se finansiranje obaveznih rezervi naftnih derivata obezbjeđuje kroz naknadu za obavezne rezerve naftnih derivata, koja je sastavni dio prodajne cijene tih derivata.

Kako je uređeno, naknada za obavezne rezerve je sastavni dio prodajne cijene naftnih derivata prije oporezivanja tih derivata i obračunava se i plaća na sljedeće derivate: bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 12 45 do 2710 12 49), gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) i tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00).

Takođe, propisano je da naknadu prikupljaju uvoznici naftnih derivata.

“Članom 50 istog Zakona predviđeno je da do utvrđivanja visine naknade za obavezne rezerve naftnih derivata u skladu sa odlukom Vlade, visina te naknade (bez PDV-a) iznosi tri centa po litru bezolovnog benzina i eurodizela, odnosno tri centa po kilogramu tečnog naftnog gasa”, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas donijela i Program za podsticanje razvoja poslovanja skijališta u Crnoj Gori za ovu godinu i zadužila Ministarstvo turizma da iz svojih sredstava opredijeli iznos od 300 hiljada EUR za tu namjenu, kao i da objavi javni poziv u skladu sa Programom.

Cilj Programa je da se dodatno kreira povoljniji poslovni ambijent koji će, podsticanjem razvoja skijališta u Crnoj Gori, doprinijeti podsticanju unapređenja kvaliteta turističke ponude, povećanju konkurentnosti, diverzifikaciji turističkog proizvoda, povećanju turističkog prometa, koje sve sljedstveno vode otvaranju novih radnih mjesta.

Usvojena je Informacija o izmirenju obaveza dospjelih 21. januara ove godine u okviru kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske i Barske plovidbe i kineske Exim banke, za koje je država izdala garancije.

„Vlada je prihvatila zahtjev kineske Exim banke za izmirenje dospijelih obaveza, po osnovu izdate garancije za ugovor o preferencijalnom kreditnom zajmu za kupce za kupovinu dva broda, zaključen između kineske Exim banke i Crnogorske plovidbe, u ukupnom iznosu od 2,4 miliona USD. Takođe, Vlada je prihvatila zahtjev kineske Exim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdate garancije za ugovor o zajmu za kupovinu dva broda, zaključenim između kineske Exim banke i Barske plovidbe, u ukupnom iznosu od 1,82 miliona USD“, precizira se u saopštenju.

