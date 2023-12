Uvode akcizu na negaziranu vodu sa dodatkom šećera i bezalkoholno pivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, kojima se predlaže uvođenje akcize na negaziranu vodu sa dodatkom šećera, ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, i bezalkoholno pivo.

Vlada je to rješenje predložila u cilju smanjenja negativnih uticaja koje upotreba proizvoda od šećera imaju na zdravlje stanovništva.

“Visina akcize za negaziranu vodu sa dodatkom šećera iznosi 25 EUR po hektolitru, koliko iznosi i akciza za gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju”, objasnili su iz Vlade.

Povećanje prihoda budžeta po ovom osnovu očekuje se za oko dva miliona EUR na godišnjem nivou.

Na sjednici je takođe usvojen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se, pored ostalog, određuje novi nominalni iznos najniže penzije, koji će od 1. januara iznositi 450 EUR.

„Predlogom zakona se reguliše pravna situacija koja je nastala nakon prestanka važenja odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja je ukinuta Odlukom Ustavnog suda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se predloženom novom odredbom propisuju uslovi ostvarivanja prava na starosnu penziju osiguranicima kada navrše 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja.

„Takođe, predlaže se i promjena načina usklađivanja penzija na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Cme Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode“, dodali su iz Vlade.

Vlada je danas utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, čiji je cilj, kako se navodi, sistemski i prihodno održivo regulisanje priređivanja igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava, kao i povećanje prihoda po tom osnovu.

Oni su objasnili da se predloženim izmjenom i dopunama, a po ugledu na kvalitetna uporedna rješenja, stvaraju uslovi za unapređenje regulisanja ove izuzetno sofisticirane oblasti priređivanja igara na sreću.

„Takođe, predloženim rešenjem se definišu odredbe koje se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma“, dodali su iz Vlade.

Ocijenjeno je da će primjena propisa dovesti do generisanja milionskih prihoda za budžet.

„Uzimajući u obzir dostupne mjesečne izvještaje o uplatama/isplatama on-line priređivača (posebno analizirajući one sa najvećim prometom) dolazi se do okvirnog iznosa od 15 miliona EUR budžetskih prihoda na godišnjem nivou“, kazali su iz Vlade.

Kako su rekli, tim zakonom prvi put se definiše obaveza plaćanja varijabilnog dijela koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta, kao i igara na sreću u virtuelnim kazinima i igara na sreću na virtuelnim automatima putem interneta.

„Ova koncesiona naknada se obračunava u iznosu od 10 odsto od osnovice koju čini ukupan iznos uplata, umanjen za vrijednost isplata, a plaća se do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec“, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da će se, pored pomenutog varijabilnog dijela, za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta, plaćati i fiksni dio koncesione naknade u iznosu od deset hiljada EUR mjesečno kako za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta, tako i za igre na sreću u virtuelnim kazinima i igre na sreću na virtuelnim automatima putem interneta.

Iz Vlade su naveli da su posebno važne norme koje propisuju registraciju svih internet igara (sa jasno definisanim pravilima), registraciju igrača i online nadzor.

„Uspješnom registracijom internet igara proširiće se poreska baza, a uz gore navedene koncesione modele obezbijediti višemilionski prihodi za Budžet već u ovoj godini“, istakli su iz Vlade.

Kako su rekli, poštujući zahtjeve iz oblasti pranja novca, predlogom Zakona se uvode norme koje se odnose na stvarnog vlasnika priređivača, obezbjeđivanje podataka Finansijsko-obavještajnoj jedinici, kao i obaveza priređivača da postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a u dijelu čuvanja tajnosti podataka o igračima.

