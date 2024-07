Uvećane zarade za oko 300 hiljada zaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oko 300 hiljada zaposlenih u Crnoj Gori primiće od 1. oktobra uvećane zarade, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je, odgovarajući na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Fiskalnom strategijom, kazao da se to posebno odnosi na one koji primaju minimalnu zaradu, a koji mogu računati do 150 EUR za radna mjesta sa srednjom školom ili do 350 EUR za radna mjesta sa visokoškolskim obrazovanjem.

Vuković je dodao da će tako minimalna zarada za one koji pokrivaju poslove do V stepena obrazovanja iznositi 600 EUR, odnosno 800 EUR za one koji pokrivaju poslove od VI stepena obrazovanja, čime će se dostići prosjek zarade od hiljadu EUR.

Na pitanje šta od Fiskalne strategije mogu očekivati penzioneri, Vuković je odgovorio da i penzioneri mogu očekivati nova povećanja – odnosno oko osam odsto uvećana primanja.

“Dakle, počevši od januara naredne godine, sve penzije iznad minimalne, uvećaće se prosječno za oko 50 EUR”, dodao je Vuković.

U dijelu pitanja koje se odnosi na očekivanja privrede, Vuković je kazao da privrednici mogu računati na unaprijeđen poslovni ambijent, jer će se smanjenjem stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) na teret poslodavaca ostvariti značajne uštede koje mogu biti iskorišćene za dodatno zapošljavanje ili kompenzaciju troškova nastalih povećanjem minimalne zarade.

On je objasnio da će na svaku zaradu od 550 EUR ili više, poslodavci ostvariti uštede, što će dodatno olakšati poslovanje i stimulisati rast.

Na pitanje kako će reforma uticati na poresko opterećenje zarade, Vuković je odgovorio da će ova reforma omogućiti Crnoj Gori da ima najniže poresko opterećenje na rad a time i najniže troškove zarada u Evropi.

“Niže poresko opterećenje uticaće i na smanjenja nezaposlenosti i smanjenja neformalne zaposlenosti. Uvjeren sam da će sve ove mjere doprinijeti daljem razvoju naše ekonomije i poboljšanju životnog standarda svih građana”, zaključio je Vuković.

