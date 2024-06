Utvrđen Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čime će se realizovati dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike.

Iz Vlade je saopšteno da se zakonom uređuje određivanje udjela energije iz obnovljivih izvora, podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uslovi i postupak sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača, izdavanje garancija porijekla za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, status kupaca-proizvođača i zajednica obnovljivih izvora energije.

Predloženim tekstom se uređuje i korišćenje obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja i u sektoru saobraćaja, kriterijumi održivosti i uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte, regionalna saradnja, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

“Rješenja u propisu će pozitivno uticati na državu, zbog ispunjavanja ciljeva u oblasti obnovljive energije, kupce, zbog razvoja tržišta električne energije i unapređenja regulatornog okvira za proizvodnju električne energije od strane kupaca – proizvođača, kao i investitore, zbog unapređenja regulatornog okvira za investicije u oblasti obnovljive energije”, navodi se u saopštenju.

Ovim zakonom će se, takođe, stvoriti uslovi za sprovođenje aukcija u oblasti obnovljive energije u Crnoj Gori i uvođenje tržišnog mehanizma podrške, odnosno podsticajnih mjera za električnu energiju iz obnovljivih izvora, u cilju postizanja najpovoljnijih cijena električne energije za potrošače i manjeg regulatornog rizika za investitore.

“Pored ostalog, izgradnjom novih energetskih kapaciteta, shodno ovom zakonskom rješenju, doći će do unapređenja putne i elektroenergetske infrastukture i to posebno u ruralnim krajevima gdje se ovi objekti obično i grade, a što je jedna od mjera za unapređenje životnog standarda ljudi”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog dopune zakona o koncesijama, zbog potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o korišćenju energije iz obnovljivih izvora kojim se, između ostalog, propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, odnosno prirodnih bogatstava radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Vlada je utvrdila i Predlog izmjena i dopuna zakona o energetici, a izmjene u najvećoj mjeri predstavljaju brisanje odredaba u kojima je bila transponovana Direktiva 2009/28/EZ koja više nije na snazi, a koja se odnosi na oblast obnovljivih izvora energije.

“Nova Direktiva (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora je u cjelosti transponovana u Predlog zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čime je postignuta međusobna usaglašenost ova dva propisa”, rekli su iz Vlade.

Pored ostalog, predviđena je i izmjena odredbe o stručnoj osposobljenosti osoba koje obavljaju određene poslove iz oblasti energetike, koju nije potrebno usaglašavati sa propisima EU.

Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

“Predloženim zakonom su uređeni uslovi o pravima osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretjivosti, te utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe u vezi sa pravima putnika (pravo po osnovu uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili kašnjenja puta, štete zbog uništenja, gubitka ili oštećenja prtljaga ili stvari datih na prevoz, štete po osnovu kasne isporuke prtijaga), sve u cilju jasnog definisanja kada putnik ima pravo da podnese prigovor”, rekli su iz Vlade.

Najveću korist od izmjena zakona, kako je objašnjeno, imaće putnici zbog jasnijeg formulisanja odredaba u vezi sa podnošenjem prigovora i utvrđivanja roka u kojem se prigovor može podnijeti, odnosno roka za prijavljivanje Agenciji za civilno vazduhoplovstvo povrede zakona.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za prošlu godinu. Izvještaj je rezultat aktivnosti koje je Ministarstvo finansija sprovelo prikupljanjem podataka iz elektronskog sistema javnih nabavki, kao i njihovom obradom i analizom.

“Podatke su unijeli 681 obveznik primjene Zakona, u skladu sa zakonskom obavezom, zaključno sa 28. februarom. Obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama u prošloj godini ugovorili su ukupno 809,3 miliona EUR nabavki, od čega su nabavke električne energije i uglja 134,1 milion EUR, dok su javne nabavke 675,2 miliona EUR, što pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu”, navodi se u saopštenju.

To povećanje, kako je pojašnjeno, može biti posljedica generalnog rasta cijena robe, radova i usluga koje su obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama nabavljali u izvještajnom periodu.

“Shodno navedenom, poraslo je i učešće javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu (BDP), ali i dalje je u okviru prosječnih vrijednosti. S obzirom na to da je novi zakonodavni okvir stupio na snagu početkom godine, fokus aktivnosti Ministarstva finansija tokom izvještajnog perioda bio je na jačanju administrativnih kapaciteta i podizanju nivoa profesionalizacije zaposlenih u oblasti javnih nabavki”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je naglašeno da je u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke jedno od prvih za koje se očekuje dobijanje pozitivnog izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za zatvaranje, što svjedoči o napretku u reformama sprovedenim u okviru ove politike.

Na sjednici je usvojena Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i 13. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije.

