Utvrđen Predlog zakona o dodjeli pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici utvrdila Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Kako je saopšteno iz Vlade, tim Zakonom se uređuju način i uslovi za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima putem uvođenja strukturnih mjera što je neophodno radi unapređivanja sektora ribarstva.

Dodaje se da se tim Zakonom uređuje i promovisanja konkurentnog ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavlja ova djelatnost.

Donošenje Zakona je, kako se navodi, neophodno radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU) u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU.

“Zakon definiše i državnu pomoć koja se bazira na podršci iz nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava, kao i način i uslove dodjele i vođenje evidencije”, kazali su iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i informaciju o problemima tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture.

“Zbog nedostatka finansijskih sredstava za redovno održavanje i otklanjanje kvarova na pruzi, koja nijesu planirana budžetom za ovu godinu, Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 3.941.200 EUR, a shodno specifikaciji Uprave za željeznice”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i informacija o primjeni odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Navodi se da iz analize sadržane u informaciji proističe da se nijesu stekli uslovi za ukidanje mjera propisanih odlukom jer okolnosti koje su predstavljale razlog za donošenje odluke i dalje traju.

Iz Vlade su rekli da, s obzirom na to da građani i privreda još uvijek nijesu obezbijedili dovoljne količine peleta za godišnje potrebe, kao i evidentan nedostatak i poteškoće sa kojima se suočavaju, liberalizacija cijene peleta u ovom trenutku bi mogla imati nesagledive i vrlo negativne posledice, gdje značajan broj građana ne bi uopšte mogao da obezbijedi grijanje za predstojeću grijnu sezonu.

U diskusiji je, kako se dodaje, naglašeno da se produženjem ograničenja maksimalnih cijena peleta želi povećati izvjesnost i predvidljivost okruženja, smanjiti inflatorni pritisak i u krajnjem ublažiti negativni efekat svjetske energetske krize.

Vlada je usvojila informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za ovu godinu.

U informaciji se navodi da, zbog nepredviđenih okolnosti, neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu za ovu godinu.

Kako se dodaje, iznos od 780 hiljada EUR preusmjeren je na projekte čija je realizacija u toku- projektovanje i izgradnju puta Nikšićka župa-Kapetanovo jezero – 210 hiljada EUR, rekonstrukciju i adaptaciju objekata Doma zdravlja “Nova varoš” i Dom zdravija “Stara varoš” u Podgorici – 104 hiljade EUR.

Novac je preusmjeren i na izradu projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom – 151 hiljada EUR, pokrivanje otvorenog bazena vaterpolo i plivačkog kluba Jadran na Škveru u Herceg Novom – 22 hiljade EUR i izgradnju i rekonstrukciju objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici – 293 hiljade EUR.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta „Izgradnja hotela R Kolašin po kondo modelu poslovanja“ na listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

U dokumentaciji je, kako se dodaje, navedeno da je u Kolašinu, u neposrednoj blizini ski-staze, planirana investicija u izgradnju hotela kategorije četiri zvjezdice po kondo modelu poslovanja sa 107 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 6,44 miliona EUR.

Navodi se da je namjera investitora da u okviru hotela otvori 36 novih radnih mjesta.

“Prema navodima iz biznis plana, realizacija projekta ne zahtijeva angažovanje kreditnih sredstava, odnosno biće finansirana sopstvenim sredstvima investitora”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je u cilju obezbjeđivanja investicije dostavljena bankarska garancija izdata od Adriatic banke na iznos koji je predviđen odlukom i javnim pozivom (milion EUR).

“Kompletni radovi, kako se navodi, biće završeni najkasnije do 30. novembra 2025. godine, a otvaranje hotela je planirano za kraj 2025. godine”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena analiza rada agenta registracije domena .me sa pregledom pravnih, finansijskih i tehničkih efekata realizacije ugovora o agentu registracije domena .me za period od 2008. godine do danas.

“U analizi se navodi da su međusobna prava i obaveze kompanije doMEn i Vlade precizirane ugovorom o agentu registracije domena .me i njegovim aneksima i izvršavaju se shodno ugovorenim odredbama i u skladu sa dogovorenim procedurama”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Vlade, agent registracije je uspješno obezbijedio globalnu prepoznatljivost domena .me i odgovarajuću finansijsku korist Vladi.

“Za 14 godina (od 2008. do 2021. godine) poslovanja kompanije, od registracije domena budžet je prihodovao 33.771.140 EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je osim toga, u periodu od 1. januara do 5. oktobra kompanija uplatila u budžet 2.332.114 EUR.

“Uvažavajući činjenicu da je u posmatranom periodu zabilježen veći iznos uplata budžetu u odnosu na prošlu godinu, kada je zabilježen najveći godišnji prihod od početka registracije nacionalnog domena, očekuje se da će se do kraja ove godine nastaviti trend rasta prihoda po ovom osnovu, te da će 2022. godina premašiti rezultate ostvarene u prethodnim godinama”, rekli su iz Vlade.

Navodi se da, s obzirom na to da ugovor ističe u martu iduće godine, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da započne pregovore sa kompanijom doMEn u cilju bolje valorizacije crnogorskog internet brenda .me.

Na sjednici je Vlada donijela odluku o energetskom bilansu Crne Gore za narednu godinu.

Iz Vlade su kazali da se energetski bilans sastoji od bilansa: električne energije, uglja, nafte, naftnih derivata i biogoriva, prirodnog gasa i toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje i industrijsku upotrebu, kao i od godišnje analize učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

Energetski bilans za iduću godinu, kako se dodaje, pripremljen je na bazi podataka o bilansu električne energije dobijenih od Elektroprivrede Crne Gore, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, proizvođača električne energije u Crnoj Gori, bilansa uglja dobijenog od strane Rudnika uglja, kao i procijenjenog prometa naftnih derivata dobijenog od strane najvećih naftnih kompanija.

“Takođe, uzete su u obzir i potrebe pojedinih privrednih subjekata, koji energente nabavljaju u sopstvenom aranžmanu”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se u dokumentu se navodi da je ukupna proizvodnja električne energije u Crnoj Gori u narednoj godini, na pragu elektrana, planirana na 3.598.25 GWh, što je više od procjene ostvarenja u ovoj godini za 12,84 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS