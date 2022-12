Utvrđen Predlog izmjena zakona o porezu na dodatu vrijednost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Iz Vlade su saopštili da se osnovnim promjenama Zakona vrši dodatno usklađivanje nacionalnog PDV zakonodavstva sa Direktivom Savjeta Evropske unije o zajedničkom sistemu PDV.

Nova rješenja se, kako su naveli, odnose na oporezivanje prirodnog gasa i električne energije i energije za grijanje ili hlađenje, investicionog zlata, kao i usluga u međunarodnom drumskom prevozu putnika u Crnoj Gori koje pružaju strana lica koja nemaju sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili boravište u Crnoj Gori.

“Promet električne energije i prirodnog gasa se uređuje na drugačiji način, čime se stvaraju povoljniji uslovi za unapređenje enegetskog tržišta, stvaraju odgovarajući tržišni uslova za nesmetani rad subjekata na tom tržištu, kroz smanjenje admistrativnog optrećenja i osiguravnje jednakog poreskog tretmana svih subjekata”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će se na taj način ukinuti mogućnost dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja i ukloniti poreske barijere u procesu integracije energetskog tržišta sa tržištima zemalja članica EU i zemalja iz regiona.

Kako su kazali, predloženim zakonskim rješenjem se predviđa uvođenje u crnogorski poreski sistem nove poreske kategorije, oporezivanja prometa investicionog zlata, čime se nacionalno poresko zakonodavstvo usklađuje sa poreskim zakonodavstvom EU.

“Izmjenama u oblasti oporezivanja stranih lica koja nemaju sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili boravište u Crnoj Gori, a obavljaju isključivo međunarodni drumski prevoz putnika u Crnoj Gori, dovode se u ravnopravan položaj crnogorski poreski obveznici koji pružaju iste usluge na teritoriji zemalja u okruženju, u kojima im se vrši obračun PDV-a, osim kada sa državom iz koje je poreski obveznik koji pruža te usluge u Crnoj Gori postoji zaključen međunarodni sporazum o poreskom oslobađanju”, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na ugljovodonike.

Kako su naveli iz Vlade, predloženim izmjenama izvršiće se povezivanje transfernih cijena u vezi sa upstream operacijama sa propisanim normama koje uređuju oporezivanje dobiti pravnih lica, propisivanje vrsta sredstava obezbjeđenja i rokova za dostavljanje sredstava obezbjeđenja za reinvestiranje novčanih sredstava.

“Kao i preciznije propisivanje prihoda i rashoda od upstream operacija”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će se novim odredbama uspostaviti jača pravna sigurnost.

To će, kako su dodali, stimulativno djelovati na privlačenje velikih kompanija koje se bave istraživanjem i proizvodnjom ugljovodonika.

Kako je saopšteno, utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije (EK) kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske podrške Unije Crnoj Gori u okviru instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ (IPARD III).

Navodi se da Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma ima za cilj da pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU kroz povlačenje finansijskih sredstava iz pretpristupnih fondova.

Iz Vlade su kazali da je opšti cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, postepeno usklađivanje sa pravilima Unije, standardima, politikama i praksama u pogledu pridruživanju EU.

“U skladu sa Programom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027, ukupan iznos sredstava dobijenih iz evropskih fondova iznosi 63 milona EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je donijeta uredba o carinskoj tarifi za narednu godinu, kojom se usaglašava nacionalna sa Kombinovanom nomenklaturom EU.

Kako su kazali, uredba predstavlja kodifikovani propis koji sadrži i carinske stope iz sporazuma o slobodnoj trgovini koje Crna Gora primjenjuje.

Iz Vlade su naveli da je konstatovano da će uredba imati pozitivne efekte u cilju olakšanja poslovanja privrednicima koji se bave spoljnom trgovinom.

Navodi se da je usvojena informacija o finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i EK o IPA godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2021. godinu, i prihvatila sporazum.

U informaciji se navodi da je godišnjim akcionim programom za Crnu Goru za 2021. godinu opredijeljeno ukupno 33.517.352 EUR, od čega je 32,41 milion EUR bespovratnih sredstava EU, dok je iznos nacionalnog kofinansiranja 1.107.352 EUR.

“Opredijeljen novac je namijenjen za sprovođenje akcija iz oblasti životne sredine i klimatske akcije, saobraćaja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za dvije horizontalne akcije – Instrument za evropsku integraciju i Instrument EU za podršku reformama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potpisivanje tog sporazuma preduslov za korišćenje opredijeljenih EU sredstava i početak sprovođenja aktivnosti koje su programom planirane.

Vlada je usvojila Program reforme upravljanja javnim finansijama za period od ove do 2026. godine sa akcionim planom.

U diskusiji je naglašeno da je taj program potreban kako bi se osigurala fiskalna održivost i dobro upravljanje javnim finansijama u skladu sa pravnom tekovinom EU i očekuje se da će biti ostvareni značajni rezultati i napredak u funkcionisanju budžetskog sistema, upravljačkoj odgovornosti, izvršenju budžeta i internoj i eksternoj reviziji.

“Usvajanje PFM programa je jedan od ključnih kriterijuma za dalje korišćenje sredstava kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA) i preduslov za sektorsku budžetsku podršku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je program takođe značajan i za koordinaciju napora za ispunjenje mjerila za otvaranje ili zatvaranje pregovora u poglavljima koja se odnose na upravljanje javnim finansijama.

“Izdati su urbanističko-tehnički (UT) uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju struje iz obnovljivih resursa – solarne elektrane”, kaže se u saopštenju.

UT uslovi su, kako su rekli iz Vlade, izdati na zahtjev kompanije „M Energy“ sa Cetinja za lokaciju u zahvatu katastarske opštine Ubli u Prijestonici i katastarskih opština Bogetići i Broćanac u Nikšiću.

Iz Vlade su kazali da ukupna površina lokacije iznosi 13 miliona metara kvadratnih.

Kako su naveli, prema prethodno sporovedenim analizama od strane podnosioca zahtjeva, utvrđeno je da je maksimalni mogući kapacitet buduće solarne elektrane cca 385 MW.

Vlada je izdala UT uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju struje iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark.

UT uslovi su, kako je saopšteno, izdati na zahtjev fizičkog lica za lokaciju u zahvatu katastarskih opština Bobovo i Kruševo, u Pljevljima, ukupne površina 1.671.700 metara kvadratnih.

“Prema analizama podnosioca zahtjeva utvrđeno je da potencijalna količina proizvedene električne energije, sa 20 turbina ukupne snage vjetroparka 120 MW, iznosi 393,80 GWh”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o preusmjeravanju neutrošenog novca u okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za ovu godinu.

U informaciji se navodi da je Uprava za kapitalne projekte informisala Ministarstvo finansija da zbog nepredviđenih okolnosti neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih izmjenama i dopunom Zakona o budžetu, pa će 3.023.841 EUR ostati neutrošen.

“S tim u vezi, Vlada je odobrila preusmjeravanje tog novca, radi plaćanja dospjelih obaveza nastalih po osnovu ugovora o realizaciji, na projekte čija je realizacija u toku”, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost za odobravanje pozajmice Prijestonici iz tekuće budžetske rezerve od 1,5 miliona EUR.

“Odobrenom pozajmicom izvršila bi se uplata poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, a samim tim i povezivanje njihovog radnog staža, čime bi se omogućilo ostvarivanje prava na penziju zaposlenima koji su to pravo stekli i onima koji to pravo stiču u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se takođe iz tih sredstava realizovale dospjele, a neizmirene obaveze utvrdene Ugovorom o Reprogramu poreskog duga iz 2015. godine.

