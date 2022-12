Usvojen budžet za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu.

Za budžet su glasala 43 poslanika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv.

Budžet je projektovan na 2,85 milijardi EUR i predstavlja realan i održiv okvir koji će, kako tvrde iz Vlade, omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza.

Jedna od ključnih karakteristika budžeta je da su planirani transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona EUR, odnosno 34 odsto ukupnih izdataka budžeta, što predstavlja istorijski maksimum.

Predviđena su sredstva za povećanje penzija i zarada u javnom sektoru.

Kapitalni budžet, kao ključna razvojna komponenta, iznosi 202,6 miliona EUR, što ako se izuzmu sredstva koja su u tekućoj godini opredijeljena za realizaciju projekta prioritetne dionice autoputa, predstavlja povećanje od 35 miliona EUR za ostale projekte.

Očekuje se ostvarenje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 5,9 odsto BDP-a, odnosno 366 miliona EUR.

Nedostajuća sredstva za narednu godinu će iznositi 705 miliona EUR, dok se država u narednoj godini može zadužiti do 600 miliona EUR.

Na Predlog budžeta za narednu godinu poslanici su podnijeli preko 100 amandmana.

