Usvojen budžet Opštine Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Budžet Opštine Bar za narednu godinu vrijedan 31,65 miliona EUR usvojen je danas na sjednici Skupštine Opštine glasovima većine odbornika.

Iz Opštine Bar saopšteno je da je razvojno orjentisan, budžet Opštine za narednu godinu uvećan je 8,42 miliona EUR odnosno 35 odsto u odnosu na plan budžeta za tekuću godinu.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je, prilikom obraćanja na sjednici, kazao je da se posebna komponenta tog dokumenta odnose na 51,5 odsto sredstava koji su opredijeljeni za kapitalne investicije i to ga definitivno kategoriše kao razvojni budžet.

“Bar konačno dobija status koji zaslužuje i to može da potvrdi činjenica da je ovo treći najveći budžet u Crnoj Gori. Ovako definisanim planom obezbijeđeno je da rashodi kapitalnog budžeta za narednu godinu budu veći 55 odsto u odnosu na ovu čime lokalna uprava nastavlja praksu ulaganja u razvoj grada, najvažnije infrastrukturne projekte, kreirajući novo, savremeno lice Bara i stvarajući uslove za bolji kvalitet života svih građanki i građana”, rekao je Raičević.

Budžetom za narednu godinu predviđeno je više od deset miliona EUR za izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture, izgradnju mreže lokalnih puteva, elektrosnadbijevanje i modernizaciju rasvjete, kao i za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže.

Značajan udio u kapitalnom budžetu čine i sredstva namijenjena adaptaciji Dvorca kralja Nikole, izgradnji Gradske kuće u Starom Baru, reciklažnog dvorišta, uređenju i izgradnji novih parkovskih površina u urbanim sredinama i ozeljenjavanju grada, rekonstrukciji trga i obalne zone u Sutomoru, kao i adaptaciji brojnih objekata u cilju valorizacije kulturne baštine.

“Odgovorna socijalna politika ostaje u fokusu lokalne samouprave što se ogleda kroz uvećanje sredstava opredijeljenih brizi za socijalno ugrožene sugrađane, osjetljive i ranjive grupe. Narodnoj kuhinji će biti dodijeljeno 50 hiljada EUR, odnosno dva puta više sredstava nego prethodne godine, organizaciji Crvenog krsta 70 hiljada, dok se za Dnevni centar za starije osobe Caritasa Barske nadbiskupije izdvaja 25 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Prepoznajući izazove uslovljene sveukupnom društveno-ekonomskom situacijom, Opština Bar je u budžetu za narednu godinu obezbijedila značajno veći iznos sredstava za naknade za novorođenčad i od naredne godine novorođenoj djeci umjesto dosadašnjih 100/130 biće dodijeljeno 450 EUR, što je u odnosu na prošlu više 77 odsto.

“Trend rasta nastavljen je i segmentu podrške za borbu protiv neplodnosti za koju je opredijeljeno 30 hiljada EUR to jest tri puta više nego planom za tekuću godinu”, dodaje se u saopštenju.

Pozitivni efekti prethodno implementiranih projekata podrške razvoju lokalne privrede uticali su na povećanje subvencija za ovu namjenu 36 odsto u odnosu na prošlu godinu. Time je obezbijeđena bespovratna finanansijska podrška od 300 hiljada EUR za razvoj preduzetništva, 100 hiljada EUR za žensko preduzetništvo, 20 hiljada EUR za zanatlije, dok je kroz agrobudžet za direktne podsticaje poljoprivredi i mladim poljoprivrednicima predviđeno 150 hiljada EUR.

“Budžetom za narednu godinu predviđena su značajna novčana sredstva usmjerena poboljšanju uslova u školama, položaju mladih i djece i unaprijeđenju omladinske politike kroz transfere obrazovnim instuticijama, nagrađivanje najboljih i obezbjeđivanju prevoza učenika kao prakse koju Opština Bar jedina sprovodi na crnogorskom primorju, u ukupnom iznosu od oko 410 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da lokalna uprava nastavlja pozitivan trend ulaganja u mlade, budžetska izdvajanja za stipendije najupješnijim barskim studentima uvećana su 67 odsto i iznosiće 100 hiljada EUR.

Kada je riječ o dijelu budžeta za narednu godinu u vezi sa promocijom i podrškom razvoju kulturnog i sportskog života u Baru, ovi programi će kumulativno biti finansirani sa 1,5 miliona EUR. Tako iskazanim planom obezbjeđuje se održavanje i razvoj kulturnih manifestacija karakterističnih za sve djelove barske opštine, ali i rad brojnih sportskih kolektiva i realizacija sportskih aktivnosti zahvaljujući kojima je Bar prepoznat kao grad sporta.

Finansijskim planom Opštine Bar za narednu godinu obezbijeđena su sredstva od čak 165 hiljada EUR namijenjena radu nevladinih organizacija što je oko 60 odsto više nego prethodne godine čime se potvrđuje podrška lokalne samouprave civilnom sektoru kao izuzetno važnom korektivnom faktoru u kreiranju lokalnih politika.

Odgovorno upravljanje na polju javnih finansija od lokalne samouprave je omogućilo da ostvarenje budžeta za ovu godinu bude 126 odsto u odnosu na planirano. Realizacija u prihodnom dijelu je premašena više od sedam miliona EUR zbog čega su opravdani argumenti da je usvojeni finansijski plan za narednu godinu pripreman oprezno, na osnovu realnih parametara i u skladu sa društveno-ekonomskom situacijom prateći trend ubrzanog razvoja Opštine Bar, te da je kao takav ostvariv.

