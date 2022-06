Usvajanje IPARD III programa sredinom jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanje dostavljenog IPARD III programa za Crnu Goru, očekuje se sredinom jula, nakon konsultacija sa zemljama članicama Evropske unije (EU), najavio je šef pretpristupne jedinice za susjedstvo, proširenje i pretpristupnu pomoć iz Evropske komisije, Frank Bollen.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Bollen je to poručio na sastanku IPARD II odbora za nadgledanje.

“IPARD III programom očekujemo 62 odsto veću raspoloživost finansijskih sredstava u odnosu na prethodni programski period, koja će iznositi 63 miliona EUR”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je, za Vladu i Ministarstvo, evropska perspektiva Crne Gore na prvom mjestu, dodajući da poseban focus usmjeravaju ka crnogorskim proizvođačima u želji da stvore ambijent u kojem će proizvođaći što bolje iskoristiti sredstva opredijeljena IPARD programom.

Oni su rekli da će nastojati da prepoznaju i otklone prepreke koje su se javile tokom dosadašnjeg sprovođenja IPARD II programa, kako bi bolje koristili sredstva iz novog programskog perioda.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković rekao je da se, usljed aktuelnih globalnih dešavanja, jasno može prepoznati koliko je osnaživanje domaće poljoprivredne proizvodnje važno, posebno u nacionalnom sistemu privrednog razvoja.

Dick Van Dijk iz Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj iz jedinica G4 – Proširenje susjedstva i pretpristupna pomoć, je naveo da je uvjeren da će se pronaći odgovori na prepreke koje su se javile kao posledica geo-političkih dešavanja, poremećaja na tržištu i pandemije koronavirusa.

“Poljoprivrednim proizvođačima i institucijama koje su neposredno uključene u implementaciju IPARD programa, poslata je poruka da će Ministarstvo angažovati sve svoje kapacitete da im pomogne da se prevashodno upoznaju sa procedurama za ostvarivanje prava na sredstva podrške”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, informisanost i edukacija su uslovi bez kojih se ne može uspješno konkurisati za IPARD sredstva.

Iz Ministarstva su najavili da će uporedo pomagati da proizvođači dođu do kreditnih sredstava kod poslovnih banaka i IRF-a, bez kojih većina njih ne može realizovati bilo koju investiciju.

“Iskorišćenost pretpristupnih fondova je veoma važna za pripremu poljoprivrednih proizvođača i institucija za članstvo u EU, tako da investiranje dostupnih sredstava u crnogorsku poljoprivredu mora biti na izuzetno visokom nivou”, rekli su iz Ministarstva.

