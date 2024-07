USSCG: Poslanici da ne glasaju za amandman na Zakon o državnoj imovini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni odbor Unije slobodnih sindikata (USSCG) pozvao je poslanike da ne glasaju za amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj imovini kojim se, kako su ocijenili, otvara novi prostor za devastiranje državne imovine.

“Imajući u vidu da Crna Gora spada među zemlje sa najmanjom geografskom površinom, a posebno činjenicu da smo prethodnih decenija omogućavali takozvanim strateškim investitorima da za beznačajne rente dođu u posjed nekih od najvrednijih lokaliteta u našoj zemlji, posebno na obali, ovakav amandman bi značio dodatno odricanje od jednog od najznačajnijih resursa sa kojim raspolažemo i kao takav je u suprotnosti sa nacionalnim interesima”, navodi se u saopštenju.

Iz USSCG smatraju da taj predlog treba posmatrati na način da omogućavanjem sticanja vlasništva na nepokretnosti koja je izgrađena na državnoj zemlji država za sva vremena gubi mogućnost daljeg raspolaganja sa tim zemljištem.

“Stoga, Izvršni odbor USSCG apeluje na predlagača amandmana na član 39 Predloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj imovini da ga povuče iz procedure. Ukoliko do toga ne dođe, Izvršni odbor USSCG poziva sve poslanike da, štiteći nacionalni interes i interes budućih generacija, glasaju protiv ovog amandmana“, zaključuje se u saopštenju.

