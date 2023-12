Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici opština su na sastanku sa ministrom finansija Novicom Vuković i njegovim timom, postavili temelj buduće saradnje, koja će omogućiti sistemsko rješavanje problema održivog finansiranja lokalne samouprave, a samim tim i bolje uslove života građana u lokalnim zajednicama.

Lokalne finansije su, kako je saošteno iz Zajednice opština, posljednjih godina sistematski ugrožavane nizom neprilagođenih zakona i podzakonskih akata i njihovim grubim povredama, što se drastično odrazilo na održivost opština i usporavanje njihovog razvoja.

„Ministarstvo je pokazalo potpuno razumijevanje realnog stanja u kome su se našle opštine i spremnost za uspostavljanje dijaloga po svim pitanjima od zajedničkog interesa, jer je to jedina garancija stabilnih lokalnih finansija. Ovaj dijalog je i zakonska obaveza, ali i predmet Sporazuma o saradnji Vlade i Zajednice opština iz 2006. godine, kojim se reguliše zajednički rad na zakonskim projektima i zajednička analiza efekata njihove primjene, te redovni sastanci na ekspertskom nivou“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je postignut dogovor da se odmah pristupi formiranju zajedničke radne grupe, koja će razmotriti set inicijativa za izmjene propisa koje je ove godine pripremila Zajednica opština, a koje će suštinski unaprijediti pravni okvir u oblasti lokalnih javnih finansija, a lokalne budžete učiniti održivim.

Tu se misli na norme propisane zakonima o poreskoj administraciji, porezu na nepokretnosti i finansiranju lokalnih samouprava, kao i druge inicijative.

Predstavnici opština su na sastanku govorili i o problemima koje će opštinskim preduzećima uzrokovati primjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno komunalnu djelatnost, zbog drastičnog povećanja zarada i drugih primanja.

Oni tvrde da Vlada taj ugovor nije mogla zaključiti za lokalni nivo, jer za to nije imala pravni osnov i predložili odlaganje njegove primjene dok se ne nađe zakonito i održivo rješenje.

Iz Zajednice opština su podsjetili i na uticaj Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, od 15. februara ove godine, koji je, kako tvrde, značajno ugrozio opštinske kase i učinio da su zarade zaposlenih sa dužim radnim stažom veće od zarada predsjednika opština i drugih lokalnih funkcionera.

„Oba ova ugovora donijeta su bez učešća predstavnika lokalnih samouprava i bilo kakve konsultacije“, rekli su iz Zajednice opština.

Oni su naveli da je pitanje optimizacije broja zaposlenih značajan izazov za kompletnu javnu upravu, uključujući i lokalni sektor.

„Tim povodom je na sastanku usaglašen stav da se ovom pitanju mora pristupiti analitički, a aktivnosti sinhronizovati, kako bi se izbjeglo ponavljanje istih grešaka iz ranijih akcija i spriječila depopulacija sjevenog regiona. Bilo je riječi i o kapitalnom budžetu države, a predstavnici opština su istakli da isti mora da sadrži projekte koji doprinose povećanju zaposlenosti u opštinama, razvoju turizma i, u konačnom, povećanju lokalnih javnih prihoda“, dodaje se u saopštenju.

Vuković je iskazao apsolutno razumijevanje za sve lokalne probleme, pa je dogovoreno da se formira međuresorski radni tim koji će odmah pristupiti njihovom rješavanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS