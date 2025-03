Uspjeh crnogorskih maslinara na manifestaciji Noćnjak

Bar, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski maslinari osvojili su 18 medalja za kvalitet i šampionski pehar na manifestaciji Noćnjak na ostrvu Rab u Hrvatskoj.

Iz Kuće maslina je saopšteno da je kvalitet crnogorskog maslinovog ulja i proizvoda od masline, kao i savremeni izgled pakovanja maslinovog ulja, dokazan još jednom na regionalnoj maslinarskoj mapi.

„Ovogodišnja manifestacija maslinara i uljara, Noćnjak 2025, koja je od 13. do 16. marta održana na ostrvu Rab, bila je veoma uspješna za domaće proizvođače, koji nam donose čak 18 medalja za kvalitet i šampionski pehar za izgled pakovine maslinovog ulja“, navodi se u saopštenju.

U okviru edukativnog dijela predavanja, predstavnice Kuće maslina održale su predavanje pod nazivom Kuća maslina – spoj tradicije i savremenosti crnogorskog maslinarstva i prikazale video sadržaj kojim su predočene brojne aktivnosti koje je ovo društvo uspješno sprovelo u prvoj godini poslovanja.

Opština Bar, u saradnji sa Kućom maslina, obezbijedila je besplatan autobuski prevoz na relaciji Bar – ostrvo Rab – Bar i organizovala put za maslinare. Barskim maslinarima pridružile su se i koleginice i kolege iz Ulcinja, Paštrovića, Podgorice, Tuzi i Zete.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS