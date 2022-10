Uskoro počinje da radi IT Spot portal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi tehnološki IT Spot portal u Crnoj Gori, koji će uskoro početi da radi, postaće mjesto okupljanja domaće i regionalne IT zajednice, a služiće i mladima koji žele da uđu u tu industruju da pronađu prilike, saopšteno je na IT Spot konferenciji.

Direktor Centra za informacioni sistem Glavnog grada, Džemal Lekić, rekao je da će tokom IT Spot konferencije biti riječi o iskustvu Vlade Estonije i načinu na koji su razvili digitalnu upravu.

„Takođe, imaćemo priliku da od naših kolega iz regiona saznamo koji su trendovi u IT-u, da vidimo koje su ključne vještine koje lideri treba da posjeduju kako bi proces digitalne transformacije vodili na pravi način do kraja. Biće predstavljena i Akcioni plan za Glavni grad Podgorica”, rekao je Lekić na konferenciji održanoj u okviru ICT WEEK-a – Podgoričke nedjelje ICT događaja, koju je organizovao Glavni grad Podgorica u saradnji sa udruženjem ICT Cortex.

On je kazao da se očekuje zatvaranje ICT week-a i ključne poruke koje će poslati, prenosi PR Centar.

“Pozivam sve koji nijesu u prilici fizički da prisustvuju da putem video linka prate konferenciju, jer je rijetkost da se organizuje na ovaj način“, rekao je Lekić.

On je kazao da današnjoj IT Spot konferenciji prisustvuju predstavnici IT kompanija koje vode proces digitalne transformacije.

„Imamo predstavnike lokalne i državne uprave, regionalnih kompanija i ekosistema iz regiona“, rekao je Lekić.

On smatra da su ovakvi događaji jako značajni da bi podigli svijest o značaju digitalne transformacije, o tome koliko je bitno da svi budu uključeni u taj proces i koliko će ta transformacija da poboljša kvalitet života svih građana.

Direktorica marketinga u ICT Cortex-u, Tanja Dukić, rekla je da je IT Spot konferencija deseti događaj u okviru ICT week-a.

„Danas nas očekuje kvalitetna konferencija, koju će otvoriti naš gost iz Estonije Janek Rozov, a imaćemo puno zanimljivih panelista i keynote govornika. Do sada je ICT week uspješno protekao. Imali smo preko 2,5 hiljada posjetilaca događaja. Sjutra je na redu CBCG Fintech hakaton“, kazala je Dukić.

Ona je rekla da je ovo prvi put da je u jednoj sedmici održan veliki broj događaja iz IT-ja za različite ciljne grupe i sa različitim sadržajima.

„U ponedjeljak je organizovano svečano otvaranje, gdje smo imali prezentaciju najboljih podgoričkih start up-ova čiji predstavnici su dobili vize za Lisabon gdje će biti održana najveća IT smotra – Web summit. U utorak smo imali konferenciju na temu cyber bezbjednosti i gejming veče. Nakon toga u srijedu je organizovan događaj posvećen najmlađima – Dan mladih inovatora“, navela je Dukić.

Kako je dodala, četvrtak je bio posvećen Cortex akademiji, završnici najvećeg programa edukacije u oblasti ICT-a.

„Imali smo i panel posvećen ženama u ICT-u. U petak je uspješno organizovana CBCG Fintech konferencija, a sjutra nas očekuje završni događaj u okviru ICT weeka – CBCG Fintech Hakaton“, rekla je Dukić.

PR menadžer Crnogorskog Telekoma, Matija Otašević, istakao je zadovoljstvo što je ta kompanija generalni pokrovitelj ICT week-a koji organizuju Glavni grad i ICT Cortex.

„Današnja konferencija, najveća iz ove oblasti koja se organizuje u Podgorici, u suštini je završni događaj ICT Week-a. Naziv konferencije je IT Spot, što je ujedno i naziv budućeg IT portala u Crnoj Gori koji ICT Cortex, uz pokroviteljstvo Crnogorskog Telekoma i Naučno-tehnološkog parka uskoro predstavlja javnosti“, rekao je Otašević.

On je objasnio da će portal biti platforma za cijelu IT i ICT zajednicu u Crnoj Gori, na kojoj će se razmjenjivati provjerene i blagovremene informacije i relevantne vijesti.

„Platforma će služiti i mladima koji žele da uđu u IT industruju i da pronađu prilike za to. Takođe će služiti za umrežavanje cijele zajednice“, kazao je Otašević.

Gradski menadžer Glavnog grada Podgorica, Marjan Junčaj, podsjetio je da je Glavni grad uspio da, kroz podršku Ambasade Francuske u Crnoj Gori i AFD banke, dobije podršku u vrijednosti preko 100 hiljada podršku za pripremu Akcionog plana Smart city Podgorica.

„Mislim da u tom Akcionom planu postoji više projekata koji mogu biti atraktivni firmama iz IT industrije. Jako sam zadovoljan što postoji veliko interesovanje od regionalnih i domaćih firmi da poboljšaju ekositem“, naveo je Junčaj.

On je istakao da Glavni grad podržava inovacije, ocjenjujući da je jako važno da čovjek ne odustane u tom procesu.

„Svi smo upoznati da kod određenih inovacija uvijek postoji neki vid otpora, dok ne pridobijete određene interesne grupe i da je u nekoj fazi prelom da li će ta ideja da zaživi ili ne. Mislim da je samo upornost potrebna i želim da poželim veliku upornost IT Spotu da postane tradicionalna konferencija“, kazao je Junčaj.

Predsjednik Odbora za internacionalizaciju u ICT Cortex-u, Filip Anđelić, smatra da je sinergetsko djelovanje kojem su učesnici događaja svjedočili prethodnih dana veliki pokazatelj dobre energije i odlučnosti da se IT Spot konferencija održi, ne samo ove godine, već i u narednim godinama koje slijede.

„Ova konferencija je potvrda da u Crnoj Gori imamo ljude i kompanije koje zavređuju pažnju i poštovanje ne samo regiona, nego i čitave Evrope. Iako smo malo tržište, koje je u globalnim brojkama čak zanemarljivo, možemo se izboriti kvalitetom. Kvalitet je nešto što u poslu uvijek pobjeđuje kvantitet. Da bi to moglo da se desi, potrebna je podrška kako ekosistema tako i infrastrukture, ali i cijele IT zajednice na čemu IT Spot želi da radi“, naveo je Anđelić.

On je ocijenio da su digitalizacija tradicionalnih procesa i savremena opšte dostupna tehnologija šanse za male zemlje poput Crne Gore da se kvalitetom izdignu iznad kvantiteta i da doprinesu razvoju modernog društva.

Glavni sponzor ICT nedjelje je počasna članica klastera, Crnogorski Telekom, a organizaciju događaja podržali su i Naučno-tehnološki park Crne Gore, Centralna banka (CBCG) i Sky Express.

