Usklađuju energetsku politiku sa EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora svoju energetsku politiku i propise usklađuje sa politikom i zakonodavstvom Evropske unije (EU) u toj oblasti, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i dodao da se država suočava sa identičnim izazovima kao i sve ekonomije svijeta.

“U skladu s tim, radimo na pripremi prvog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji treba da bude usvojen do juna 2024. godine”, rekao je Ibrahimović na okruglom stolu ministara energetike zemalja Zapadnog Balkana, u okviru Berlinskog procesa.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da će to biti plan razvoja energetskog sektora Crne Gore, koji će imati za cilj da zadovolji potražnju za energijom, obezbjeđujući sprovođenje tranzicije čiste energije i minimalnog negativnog uticaja energetskog sektora na klimatske promjene.

Ovaj dvodnevni događaj, koji se održava u Berlinu, osim zvaničnika i predstavnika vlada, okuplja i predstavnike najvažnijih međunarodnih finansijskih institucija – Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), KfW kao i Privredne komore Njemačke, a na skupu učestvuje i državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović.

“Energetska kriza je svijet zahvatila u jednom specifičnom trenutku, nakon globalne borbe sa pandemijom koronavirusa, za što smo svi vjerovali da zahvaljujući razvoju tehnologije i medicine u savremenom dobu takav scenario više nije moguć. Nakon toga suočavamo se sa ratnim sukobima u Ukrajini koji ne utiču samo na globalne lance snabdijevanja, kako energetima, tako i dobrima i uslugama, već neminovno i na paradigmu ponašanja i poslovanja”, ocijenio je Ibrahimović.

On smatra da je svima potrebna snažna, politički i ekonomski nezavisna Crna Gora, orjentisana ka razvoju i evropskom sistemu vrijednosti.

“U tom smislu, energetsku tranziciju posmatram kao put na kome je istovremeno potrebno osigurati podršku najugroženijim segmentima društva uz istovremeno pokretanje snažne kampanje koja bi ukazala na značaj dugoročne orijentacije ka zelenoj ekonomiji, ali i kontinuirano podsticanje strukturnih reformskih mjera i realizaciju kapitalnih inftrastrukturnih projekata koji imaju regionalni uticaj”, poručio je Ibrahimović.

Crna Gora, kako je naveo, nastoji da ispuni sve obaveze iz ugovora o Energetskoj zajednici i uspješno doprinosi razvoju regionalnog energetskog tržišta i njegovoj integraciji u energetsko tržište Evropske unije.

“U skladu sa takvim opredjeljenjem, cilj Vlade Crne Gore je stvaranje uslova za intenzivnije korišćenje domaćih energetskih potencijala, posebno obnovljivih. S obzirom da Crna Gora ima značajne potencijale obnovljivih izvora energije, kao što su hidropotencijal, potencijal vjetra, sunčevo zračenje i biomasa, naš prioritet je bila i ostaje proizvodnja obnovljive i čiste energije”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da je, zahvaljujući podršci EBRD-a, počela priprema Zakona o obnovljivim izvorima energije, koji bi trebalo da stvori pretpostavke i za tržišni mehanizam uključivanja privatnog sektrora.

Ibrahimović je informisao prisutne da je Vlada Crne Gore formirala Nacionalni savjet za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima.

“Definisane su određene mjere štednje, stanje se prati i zavisno, primarno, od hidroloških uslova u narednom periodu, definisaće se dalje mjere za što vjerujem da je potreban jedan koordinisan, sinhronizovan, nastup svih zemalja. Samo razmjena iskustava i dobrih primjera iz prakse u ovakvim situacijama je više nego dobrodošla, te je ovo još jedna od prilika koja dodatno treba da podstakne regionalnu saradnju“ rekao je Ibrahimović.

Okrugli sto je uvodnim obraćanjem otvorio federalni ministar za ekonomske poslove i klimatske promjene u Vladi Njemačke, Robert Habeck. U svjetlu energetske krize i konstantnih promjena u ovoj oblasti osnovne teme za diskusiju na ovom važnom skupu su energetska tranzicija zemalja zapadnog Balkana i investicione prilike i uslovi, u prvom redu potreba za jačanjem kapaciteta obnovljivih izvora energije.

Tokom održavanja okruglog stola Ibrahimović je posjetio Ambasadu Crne Gore u Njemačkoj i razgovarao sa otpravnikom poslova, Zdravkom Jovovićem.

