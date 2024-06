Usklađivanje sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je Odluku o utvrđivanju smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire CBCG.

Iz CBCG je saopšteno da je Savjet donio odluku u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

“Ovim smjernicama se bliže uređuju načini izvršenja obaveza od kreditnih, mikrokreditnih i platnih institucija, subjekata koji obavljaju poslove otkupa potraživanja, finansijskog lizinga, faktoringa i svih ostalih finansijskih institucija koje nadzire CBCG kada je u pitanju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”, navodi se u saopštenju CBCG.

Smjernicama se, takođe, bliže uređuju izrada analize rizika, primjenom pristupa zasnovanog na procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i mjere upravljanja ovim rizikom.

“Prilikom izrade smjernica transponovane su odredbe Evropskog bankarskog regulatora /European Banking Authority/ (EBA) koje se tiču procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i preduzimanja odgovarajućih mjera upravljanja rizikom”, rekli su iz CBCG.

Utvrđivanjem smjernica i staranjem da ih se svi obveznici pridržavaju osigurava se kvalitetan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i stvaraju uslovi za pravovremenu prevenciju.

“U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal bude nula odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS