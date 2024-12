Uručene diplome polaznicima obuke za poslovno tehničkog sekretara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stručno obrazovanje nije samo put ka sticanju znanja i vještina potrebnih za određeno zanimanje, već temelj koji omogućava lični i profesionalni razvoj i jačanje ekonomije, poručeno je sa svečanosti povodom dodjele diploma polaznicima obuke za poslovno tehničkog sekretara.

Svečana dodjela diploma polaznicima te obuke, koja je realizovana u saradnji Privredne komore (PKCG) i Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“, organizovana je danas u toj školi.

Iz PKCG su saopštili da su diplome dobili Marina Ostojić Šljivančanin, Tina Dožić, Filip Vukanović, Darko Dedović i Marko Dragićević.

“Na svečanosti je istaknuto da stručno obrazovanje nije samo put ka sticanju znanja i vještina potrebnih za određeno zanimanje, već temelj koji omogućava lični i profesionalni razvoj, jačanje ekonomije i unapređenje zajednice u kojoj živimo”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u savremenom svijetu, gdje tehnologija i tržište rada evoluiraju nevjerovatnom brzinom, potreba za stručnim i kvalifikovanim radnicima nikada nije bila veća.

Potpredsjednik PKCG Dragan Kujović kazao je da je, nakon konsultacija sa predstavnicima Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete, PKCG u saradnji sa srednjim stručnim školama realizovala obuke za sticanje stručnih kvalifikacija kroz akreditovane programe za deficitarne stručne kvalifikacije.

“Obuke su realizovane za deficitarne stručne kvalifikacije – poslovno-tehnički sekretar – Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, keramičar i moler – Srednja stručna građevinsko geodetska škola, automehaničar i zavarivač – Srednja mašinska škola „Ivan Uskoković” i pekar hljeba i peciva – Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“”, naveo je Kujović.

On je rekao da će ovaj vid podrške PKCG za prekvalifikaciju biti nastavljen i sljedeće godine.

“Stručno obrazovanje pruža praktična znanja i iskustva koja otvaraju vrata tržištu rada, razvijajući sposobnosti koje polaznike pripremaju da odmah doprinesu radnoj sredini”, rekao je Kujović.

Kako je istakao, na ovaj način ljudi postaju konkurentni na tržištu rada, dok poslodavci dobijaju radnike koji razumiju potrebe savremenog poslovanja.

Dijana Vujačić, direktorica Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“, naglasila je da se ta obrazovna institucija sve više prepoznaje i u obrazovanju odraslih.

“Mi smo najveća srednja stručna škola koja se sve više pronalazi i u obrazovanju odraslih i dokazuje kao spona ka tržištu rada koja prati potrebe mladih ljudi, kako kvalitetnim kadrom, tako i odličnim prostornim kapacitetima”, rekla je Vujačić.

Ona je navela da ovo nije prva, ali da je izuzetno značajna obuka ovog tipa koja je rezultat saradnje sa PKCG.

“Nadamo se zajedničkoj realizaciji i budućih projekata. Posebno želim da zahvalim Mladenu Peraziću, direktoru sektora za obrazovanje, sa kojim smo imali odličnu saradnju u realizaciji obuke”, kazala je Vujačić.

Ostojić Šljivančanin je rekla da su, proučavajući pravne, ekonomske i informatičke predmete, stekli znanja i vještine i uspješno položili završni ispit.

“Zahvaljujemo Srednjoj ekonomskoj školi i PKCG na ukazanom povjerenju i organizovanju obuke”, navela je Ostojić Šljivančanin.

Profesorica Žana Mihaljević kazala je da je obuka za poslovno tehničkog sekretara trajala šest sedmica, tokom kojih su edukovali đake iz ekonomskih pravnih i informatičkih predmeta.

Đaci su, kako je dodala, stekli ne samo znanje, već i vještine koje su dokazali polaganjem završnog ispita.

“Ovo je bio divan projekat i odlična saradnja Srednje ekonomske škole i PKCG i nadam se da će se nastaviti i dalje”, kazala je Mihaljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS