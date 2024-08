Urošević: Komisija će razmatrati slučajeve Primorke i Avale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije imala je u prethodnih sedam mjeseci impresivan nivo aktivnosti, saopštio je njen predsjednik Uglješa Urošević i najavio da će se u narednom periodu baviti slučajevima Primorke, Avale, Bolnice Meljine i Instituta Igalo.

„Po dogovoru sa ostalim članovima Komisije već početkom septembra otvaramo sledeći veliki slučaj, a to je Primorka iz Bara, koja je imala pionirsku ulogu u razvoju prehrambene industrije u Crnoj Gori“, rekao je Uročević portalu RTCG.

On je potvrdio da će se Komisija baviti i privatizacijom Avale, kao i slučajevima Bolnice Meljine i Instituta Igalo.

“Imamo još makar tri godine u ovom sastavu Komisije da se intenzivno pozabavimo svim najznačajnijim slučajevima privatizacije koji već decenijama intrigiraju cjelokupnu javnost. Građani mogu da očekuju neka vrlo interesantna saslušanja u narednom periodu“, poručio je Urošević.

On je kao najbitnije slučajeve koje je Komisija razmatrala u prethodnom periodu naveo Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Boka i postupak izdavanja u zakup proizvodnih kapaciteta u pogonima Čeličane i Kovačnice, koji čine dio kompanije EPCG-Željezara Nikšić.

Kada je riječ o slučaju HTP Boka, Urošević je rekao da je Komisija tražila da joj Privredni sud dostavi potpunu informaciju u vezi uvođenja stečaja u hercegnovsku kompaniju, koji je pokrenula Poreska uprave zbog kršenja Plana reorganizacije i neplaćanja dospjelog poreskog duga.

„Komisija zahtijeva da Specijalno državno tužilaštvo i Uprava policije preispitaju prodaju 33,3 akcijskog kapitala kompanije HTP Boka kompaniji Ellena group za 350 hiljada EUR, imajući u vidu nedostatak transparentnosti tog posla, kao i eventualna ograničenja, koja se odnose na trgovinu akcijama Boke na berzi”, naveo je Urošević.

Komisija, prema njegovim riječima, poziva nadležne organe, odnosno javnog izvršitelja, stečajnog upravnika i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da se dalja prodaja imovine HTP Boka sprovede na krajnje transparentan i zakonit način, kako bi se na pravičan način obavila raspodjela sredstava stečenih od prodaje imovine i tako izbjegli novi sudski sporovi.

„To se prvenstveno odnosi na zaštitu prava i svih potraživanja sadašnjih i bivših radnika HTP Boka“, kazao je Urošević i podsjetio da je to preduzeće godinama predstavljalo ključnog nosioca razvoja turističke privrede u Herceg Novom.

Uoči privatizacije u kompaniji su bila zaposlena 222 radnika, dok je u vlasništvu turističkog kompleksa bilo preko 126 hiljada metara kvadratnih zemljišta i blizu 50 hiljada kvadratnih metara objekata, prestižni hoteli Plaža, Tamaris i Igalo, te restorani Žanjice na Luštici, te Galeb i Levanger u Herceg Novom.

Urošević je dodao da je HTP Boka prodata 2007. godine, u trećem pokušaju, i da je tom prilikom na prodaju bilo ponuđeno 59,4 odsto preduzeća.

“HTP Boka je prodat za 22,2 miliona EUR, gotovo 50 miliona manje nego što je bio procijenjen akcionarski kapital turističkog kompleksa. Neposredno uoči potpisivanja ugovora, Dragan Brković je kupio od mađarskih kompanija njihov akcionarski udio, odnosno oko 33 odsto kapitala, tako da je potpisivanjem ugovora ostvario kontrolu u HTP Boka sa oko 92 odsto vlasništva“, saopštio je Urošević.

On je naveo da su ubrzo počeli problemi sa realizacijom ugovora, te da je Vlada donijela odluku da se sa Brkovićem zaključi aneks, predlažući da se u njenu korist upiše hipoteka nad nepokretnostima koje posjeduje Brković. Aneks je potpisan u avgustu 2011. godine i njime je predviđena gradnja dva potpuno nova objekta, hotela Tamaris i Igalo, kao i rekonstrukcija hotela Plaža.

„Međutim, ubrzo u kompaniji Vektra Boka nastaju veliki problemi u servisiranju obaveza prema radnicima, povjeriocima, kreditorima, državi, dobavljačima, a nagomilavaju se i brojni sudski sporovi, potraživanja po osnovu restitucije i drugo”, objasnio je Urošević.

On je podsjetio da je stečajni postupak u Vektra Boku uveden u junu 2015. godine na zahtjev CKB-a zbog duga od četiri miliona EUR. Plan reorganizacije prvobitno je bio izglasan krajem 2015. godine, ali je zbog žalbe OTP faktoringa poništen i vraćen na ponovni postupak.

“Privredni sud je prihvatio Plan reorganizacije početkom 2017. godine. Vektra Boka je u proteklom periodu već otuđila poslovni prostor u Njegoševoj ulici i glavnu Autobusku stanicu, hotel Tamaris je srušen, hoteli Igalo i Boka devastirani, a jedino je radio hotel Plaža. Brkovićima je bila dozvoljena prodaja restorana Galeb, motela Dubrava i Borići, zemljište na Rosama i Njivicama i u naselju Topla. Pred Privrednim sudom se već vodi postupak oko ponovnog stečaja Vektra Boke, koji traži Poreska uprava, tvrdeći da ne poštuju Plan reorganizacije”, rekao je Urošević.

Kada je riječ o slučaju EPCG – Željezara Nikšić, on je kazao da očekujem da će zaposleni u tom preduzeću vrlo brzo osjetiti benefite ugovora koji je nedavno potpisala Elektroprivreda (EPCG) sa švajcarskom kompanijom „8B Capital“, o zakupu proizvodnih pogona Kovačnice i Čeličane.

„Očekujem da ćemo u roku koji je predviđen svjedočiti značajnim poslovnim rezultatima i da će to biti pokretačka snaga za napredak EPCG i ekonomije naše države. U Željezari treba da nastave da funkcionišu određeni procesi poput izrade konstrukcija, a moguće je da se brzo krene i sa projektom energetske efikasnosti, bravarije, takođe je u planu i izrada betonskih stubova“, rekao je Urošević.

On je dodao da ugovor obavezuje kompaniju „8B Capital“ da u roku od godinu od potpisivanja, u proizvodnju uloži 7,75 miliona EUR, dok će za pet godina uložiti 36,85 miliona.

“Komisija će pomno pratiti kako se odvija ovaj postupak i u slučaju bilo kakvog pokušaja zloupotrebe promptno ćemo reagovati“, zaključio je Urošević.

