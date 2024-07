Uragan Beryl spustio cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte kliznule su u utorak na međunarodnim tržištima prema 85 USD budući da je uragan Beryl u teksaškom srcu američke proizvodnje prouzrokovao manje štete nego što se strahovalo, stišavši bojazni od poremećaja u snabdjevanju.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podne bila je niža 44 centa nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 85,31 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 28 centi nižoj cijeni, od 82,05 USD, prenosi SEEbiz.

Zbog uragana Beryla prerada je u Teksasu usporila i neki su pogoni evakuisani, ali čini se da je njegov uticaj na velike rafinerije duž američke obale Meksičkog zaliva bio minimalan.

Glavne naftne luke Corpus Christi, Galveston i Houston zatvorene su u očekivanju oluje, a u ponedjeljak brodski kanal Corpus Christi ponovo je otvoren.

I nekoliko ključnih rafinerija, poput Marathon Petroleuma, priprema se za nastavak prerade.

“Prve indikacije navode na zaključak da većina energetske infrastrukture nije stradala”, napisali su analitičari ING-a Warren Patterson i Ewa Manthey u bilješci klijentima, i kretanje cijena na tržištu sirove nafte i goriva odražava tek blage bojazni od prekida u snabdjevanju.

