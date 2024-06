URA: Vlada protiv Fonda Stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Milojka Spajića donijela je mišljenje kojim se zaključuje da je protiv usvajanja Predloga zakona o Fondu Stan za sve, koji je poslanički klub Građanskog pokreta URA predao u skupštinsku proceduru.

Usvajanjem predloženog zakona bi se, kako su objasnili iz Građanskog pokreta URA, građankima i građankama koji nemaju svoj stan omogućilo da riješe stambeno pitanje po duplo povoljnijim cijenama od tržišnih, odnosno za 900 EUR po kvadratnom metru.

„Ovim se još jednom pokazuje da Spajićeva Vlada ne mari mnogo za 40 hiljada porodica u Crnoj Gori koje nemaju svoj krov nad glavom, od čega je 30 hiljada podstanara“, navodi se u saopštenju.

U Građanskom pokretu URA smatraju da je alarmantnost tog problema morala podstaći premijera i Vladu da zanemare sujetu i političke kalkulacije i daju doprinos njegovom rješavanju, stavljajući interes građanki i građana na prvo mjesto.

„Iako smo ranije čuli od ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janka Odovića, da zagovara ideju koju je predložila URA, sada se, zbog uskopartijskih interesa Vlade, protivi toj ideji“, rekli su iz Građanskog pokreta.

Oni su kazali, da bez obzira na takav stav Valde, očekuju da će se poslanice i poslanici u Skupštini voditi isključivo interesima građanki i građana i glasati za usvajanje predloženog zakona.

Građanski pokret URA, kako su saopštili, trenutno realizuje javne rasprave nakon kojih će na osnovu predloga zainteresovanih građanki i građana i stručne javnosti predložiti amandmane na prvobitni Predlog zakona.

