URA: Spajić ponovo prevario građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu, koji je danas usvojila Vlada, nema ni traga o programu Evropa sad dva, čime je premijer Milojko Spajić još jednom prevario građane, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su kazali da je Spajić prije izbora obećao da će odmah nakon dolaska na vlast, podići plate i penzije svima.

Kako su naveli iz URA-e, Spajić se nakon izbora predomislio i rekao da će to biti za godinu.

“Sada kako smo sinoć čuli od Spajićevog ministra finansija ispunjavanje tog obećanja se odlaže za 2025. godinu”, rekli su iz URA-e.

Oni su naveli da priča o realizaciji programa Evropa sad dva podsjeća na priču o bankrotu koja je, kako su dodali, već u potpunosti razotkrivena.

“Spajić je današnjim Predlogom budžeta demantovao sopstvene najave o bankrotu Crne Gore, za koje se još nije izvinio građanima zbog širenja panike”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Spajić danas potvrdio da su državne finansije stabilne i da će se svi rashodi finansirati iz tekućih prihoda.

“To svakako ne bi mogao biti slučaj za državu koja je prema riječima Milojka Spajića i Branka Krvavca trebala da bankrotira u junu, pa u septembru, pa u oktobru, pa u novembru. Bankrota Crne Gore nema ni na mapi, a kako vidimo nema ni programa Evropa sad dva”, poručili su iz URA-e.

Oni su, govoreći o kapitalnom budžetu, ocijenili da je poražavajuća činjenica da je u njemu sjever Crne Gore u potpunosti zapostavljen i da će brojne opštine dobiti samo simbolične iznose za kapitalne projekte i njihovo nezadovoljstvo smatramo u potpunosti opravdanim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS