Uputili Predlog OKU-a u proceduru za dobijanje mišljenja Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, kao resorno, uputilo Predlog opšteg kolektivnog ugovora (OKU) u proceduru za dobijanje mišljenja Vlade, saopšteno je na sjednici Socijalnog savjeta.

Predsjednik Savjeta, ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, je, kada je riječ o stavu Vlade o predloženom tekstu, informisao članove da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja uputilo Predlog OKU-a u proceduru za dobijanje mišljenja Vlade.

Na sjednici je konstatovano imenovanje novih predstavnika Vlade u Savjetu.

Osim članova, sjednici je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za držani budžet Bojan Paunović, koji je upoznao Savjet sa Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu.

Savjet je još jednom naglasio da je potrebno da socijalni partneri budu upoznati sa planiranim budžetom prije nego bude upućen u skupštinsku proceruru.

“Zakon o budžetu je bitan sa aspekta zaposlenih u javnom sektoru, ali i privrede čiji su fokus interesovanja poreska opterećenja. U tom kontekstu razmijenjena su mišljenja i o potrebama izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ali i inicijativi o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodok fizičkih lica”, dodaje se u saopštenju.

Stav Vlade po pitanju inicijativa za izmjene ta dva i još nekih propisa dao bi više prostora socijalnim partnerima da dođu do kompromisnih rješenja tokom pregovora na nivou više granskih kolektivnih ugovora.

