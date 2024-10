Upravljanje neravnotežom između proizvedene snage i vršnog opterećenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat ESINERGY ima za cilj osnaživanje zainteresovanih strana u implementaciji Direktive o promovisanju korišcenja energije iz obnovljivih izvora u smislu njenog skladištenja i stabilnosti energetskih mreža, ocijenjeno je na prezentaciji koju je organizovao Eko-fond.

“Riječ je o projektu koji pomaže u rješavanju jednog od klijučnih problema savremene energetske tehnologije, a to je upravijanje neravnotežom između proizvedene snage i opterećenja u električnoj mreži, koja nije adekvatna za predstojeće potrebe kao što su porast potrošnje i potražnja za energijiom”, rekli su iz Eko-fonda koji je jedan od partnera na projektu.

Kako je saopšteno na prezentaciji, taj izazov posebno pogađa dobavljače energije, operatere mreże, sve potrošače energije kao što su opštine, preduzeća, gazdinstava, domaćinstava i indirektno regionalne i republičke organe javne vlasti koji treba da se bave time na strukturiran i sistematski način u okviru planskih potencijala, prenosi agencija CGNews.

Pomoćnik direktora Eko-fonda, Nemanja Peković, istakao je da će partneri koji dolaze iz 12 zemalja Dunavskog programa imati koristi od investicionih i projektnih aktivnosti.

“Projekat će uvesti pilot pristupe za smanjenje vršnih opterećenja direktno u električnim mrežama kako bi proizvođači mogli da kriste energiju za sopstvene potrebe, toplotne pumpe, stanice za punjenje energetske zajednice koje mogu da izbalansiraju razliku između prouzvodnje i potražnje”, kazao je Peković.

Nakon toga, kako je naveo, planiranje politike koje se odnosi na vršna opterećenja biće poboljšano kroz transnacionalnu strategiju, kako bi se mjere mogle primijeniti u drugim oblastima.

Svi rezultati će doprinijeti rješenjima koja se fokusiraju na to kada se energija koristi i smanjenju troškova.

Ukupan budžet projekta je 2,5 miliona EUR, dok je budžet Eko-fonda 127,5 hiljada EUR.

Zemlje koje nijesu dio pilot aktivnosti – Rumunija, Srbija, Crna Gora, će prenijeti pilot rješenja u svoje zemlje i pokušati da uvjere različite tipove proizvođača energije, kao što su opštine, domaćinstva, farmer i komunalna preduzeća, da preuzmu rješenja i testiraju ih u novo okruženje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS