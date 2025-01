Uprava carina ispunila uslove za pristup Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina ispunila je uslove za pristup Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku, kojoj bi Crna Gora trebalo da pristupi tokom ove godine.

Predstavnici Evropske komisije, (EK) DG TAXUD-a i država članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, realizovali su pre-monitoring misiju u Upravi carina u cilju provjere ispunjenosti uslova za pristupanje Crne Gore Konvenciji, te funkcionisanja Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), što je jedna od ključnih aktivnosti carinske službe u okviru završnog mjerila 3 u Pregovaračkom poglavlju 29 – Carinska unija.

“Primjena NCTS na nacionalnom nivou na cjelokupnom području Crne Gore počela je 1. oktobra prošle godine. Uprava carina je realizacijom ovog projekta unaprijedila carinski informacioni sistem uvođenjem savremene arhitekture i tehnologije, čime je obezbijeđeno olakšavanje trgovine i stvoreni uslovi za efikasniju borbu protiv carinskih prevara i sprečavanje korupcije”, navodi se u saopštenju.

U okviru projekta izrađeni su i sistemi upravljanja garancijama i upravljanja rizikom, u skladu sa zahtjevima EK i na taj način obezbijeđena je zaštita finansijskih interesa države.

“Takođe, benefiti za privredne subjekte su višestruki, jer novi sistem omogućava brže sprovođenje tranzitnog postupka i smanjenje vremena zadržavanja robe na graničnim prelazima, kao i smanjenje cijena transporta i špedicije, što značajno doprinosi daljem razvoju tržišnih uslova i stvaranju ambijenta zdrave konkurencije koja će služiti ukupnom napretku crnogorske privrede”, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici DG TAXUD su u toku pre-monitoring misije posjetili Upravu carina, carinsku ispostavu Debeli brijeg – granični prelaz sa Hrvatskom i carinsku ispostavu Terminal Podgorica, kojom prilikom je pozitivno ocijenjena spremnost i stručnost carinskih službenika za implementaciju NCTS.

Takođe, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva finansija, kao i banaka, preduzeća i Udruženjem špeditera Crne Gore u Privrednoj komori.

Tokom prezentovanja preliminarnog izvještaja, EK je ocijenila da je Crna Gora spremna za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku ispunjavanjem uslova, te da očekuje da će Crna Gora tokom ove godine pristupiti Konvenciji i postati punopravna članica uz ostalih 36 država članica.

